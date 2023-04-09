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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İMECE' paylaşımı: "11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"

09.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "İlk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İMECE' paylaşımı: "11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken İMECE paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:


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