Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanan çevre sorunları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını analiz ederken isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını belirtti.

"HER YERİNDEN BASİRETSİZLİK AKAN BİR ZİHNİYETİN KEYFİNE BİZ BU ÜLKEYİ TERK EDEMEYİZ"

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın İmamoğlu'nu bu sözlerle eleştirdiğine yer verildi:

“Gözbebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran, en temiz ulaşım aracı olan metroların inşaatını, Sancaktepe’de toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz’daki, Şile’deki dereleri arıtma tesislerini işletemeyerek kire-pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz"



