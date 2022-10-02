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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat! Libya'ya üst düzey ziyaret

02.10.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş talimat! Libya'ya üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da olacağı öğrenildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

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BİRÇOK KONU MASADA OLACAK

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Libya Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Fatih Dönmez Hulusi Akar
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