Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüksek kiralarla ilgili açıklama! Seçim sonrasını işaret etti: 'Üzerlerine çok farklı şekilde gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Yüksek kira fiyatlarıyla ilgili olarak Erdoğan, "Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı şekilde gideceğiz" dedi. Ayrıca Erdoğan, "CHP, HDP, İYİ Parti onların yanlarında bulunan yavrucuklar da LGBT'ci. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Dolayısıyla biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bunla ilgili adımları seçimden sonra atacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"NE YAPSALAR BOŞ"

"Kayıplarına bahane bulmak için şimdiden hazırlıklara başladılar. Ne yapsalar boş, 14 Mayıs'ta sadece Türkiye Yüzyılı'na giderken önümüzdeki sıkıntıları çözmekle kalmayacağız. Ankara'nın hem fikri hem de fiziki tarafını güçlendirmemiz lazım. Doğal gaz ve petrol gibi yer altı kaynaklarınız yoksa üretmekten başka çareniz yoktur. Biz Türkiye'de kısır döngüyü kırdık.

YÜKSEK KİRALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA: SEÇİM SONRASI ÇOK FARKLI ŞEKİLDE GİDECEĞİZ

Gençler, değerli kardeşlerim Türkiye artık üretimi, istihdamı ile bölgesel olmanın ötesine geçip, küresel güç haline geldi. Seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı şekilde gideceğiz. Yasaklama ile bunların üzerine gidilemez, daha çok konutlar yapacağız.

21 yıldır nasıl bu sorunları çözdüysek yine bunları biz çözeriz. Hak edilen refah seviyesine de biz çıkarırız. Biz bunları söylerken insanlarımızın günlük hayatta karşısına çıkan sorunları göz ardı etmiyoruz. Atlattığımız her badire önümüze yeni fırsatlar çıkarıyor.

"BAY BAY KEMAL NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ"

Koronavirüs salgınında biz daha çok ürettik, daha çok sattık. Rusya-Ukrayna krizinde hem siyasi hem de ekonomi olarak çok farklı bir yere koyduk. Biz bu mücadeleyi verirken muhalefet ne yaptı? Son mahalli seçimleri hatırlıyorsunuz dimi. Kazandıkları belediyelerde kimseyi işinden etmeyecekleri yönünde Bay Bay Kemal namus sözü vermişti, verdi mi? Çiftçiye bedava traktömr sözü vermişleri, aldınız mı? Bunlara hesap sormayacak mıyız? Bu sadece Ankara'da değil, İstanbul ve İzmir'de de böyle. Nice insanlar nice anneler gözü yaşlı kaldı. Muhalefetin söyledikleri vaat değil, palavradır.

Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Her türlü küskünlüğü bir tarafa bırakın ve sandığa sıkı sıkıya sarılın. Sandıkları patlamaya var mıyız? Kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyor. Meral Hanım, kumar masasından ayrılamadı, noter masası da demişti, yine ayrılamadı.

"BUNLAR LGBT'Cİ, ADIMLARI SEÇİMDEN SONRA ATACAĞIZ"

Bay Bay Kemal teröristlerle el ele, gücünü onlardan alıyor. Bu ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bunların sadece siyaseti değil hayatı da yalan. CHP, HDP, İYİ Parti onların yanlarında bulunan yavrucuklar da LGBT'ci. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Dolayısıyla biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bunla ilgili adımları seçimden sonra atacağız. Ülkesine tek çivi çakmamış olandan hayır gelmez. 14 Mayıs'ta bunların tamamını tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Biz 21 yıldır bu ülkede eser ve siyaset hizmeti yaptık."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

