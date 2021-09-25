Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt kapasitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



1980 darbesi işte böyle bir dönemin ardından ülkemizin tekrar saf dışına itildiğini, pek çok şeye adeta sıfırdan başlamak zorunda bırakıldığı felaketti. Darbenin ardından yeniden toparlanmaya çalışan Türkiye bu defa da bölücü örgütün eylemler ve koalisyon dönemlerinin yol açtığı patinajlarla karşılaştı.

Milletimiz istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Hükümete gelişimiz de böyle bir iradenin tezahürüdür. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile tesis ettiğimiz istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz Cumhuriyet döneminin tamamında gerçekleşen kat be kat eser ve hizmete bu dönemde kavuştu.

Sosyal destek politikalarımız ve uygulamalarımız da bu başarının önemli bir parçasıdır. Dünya değiştikçe, ülkemiz geliştikçe bilhassa gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları fazlalaştıkça biz de kendimizi buna göre güncelliyoruz. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürebileceği imkanları sağlamaktır.

ÖĞRENCİ YURDU AÇIKLAMASI

Mimarisi, inşaat kalitesi, eşyası, çevre düzeniyle güzel bir evde yaşamanın peşindeyiz. Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.

Bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor.Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2 bilemedin 3 kişilik kapasiteyle biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz.

Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak imkana sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Sosyal destek programlarımızda aynı anlayışla yeniliyor, genişletiyoruz. Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz.

İnşallah hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek 84 milyonun tamamını güvenli, huzurlu, müreffeh ülkede yaşayan mutlu bireyler haline getireceğiz. Devletler gibi milletler de gelenek, kültür ve bunların somutlaşmış hali olan kurumlarıyla yaşarlar. Binlerce yıllık kurum kültürümüzle dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Hep insanlığın birikimine ev sahipliği yaptık yaşadığımız coğrafyada. Bu çerçevede Darülaceze'nin özel bir yeri olduğuna inanıyorum. Şu anda 1000 kişilik kapasiteli yurt binasına inşallah sahip oluyoruz.

İnşa edilecek olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin de ülkemize, özellikle İstanbulumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla...

