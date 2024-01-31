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Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Endişeliyim, düşünmeden edemiyorum" dedi: İmamoğlu'ndan Akşener'e 'billboard' yanıtı da gecikmedi

31.01.2024 16:07 | Son Güncelleme:
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Bugün Meral Akşener TBMM kürsüsünden CHP'ye ateş püskürürken İYİ Parti'nin seçim billboard'larının CHP'li büyükşehir belediyelerinde engellendiğini öne sürmüştü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt gecikmedi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği "Bir endişem var, düşünmeden edemiyorum" sözleri dikkat çekti.

CHP ile İYİ Parti arasında uzun süredir esen soğuk rüzgarlar 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde krize dönüştü. Son olarak ise 'billboard' polemiği patlak verdi. CHP'nin iş birliği teklifini geri çeviren İYİ Parti'nin seçim için kiraladığı billboard'ların telefon üzerine kaldırıldığı iddiası Meral Akşener bugün gündeme getirdi.

AKŞENER: SONRA 'EŞ BAŞKANLIK' DEYİNCE ALINIYORLAR

Hararetli geçen İYİ Parti grup toplantısında Akşener, tartışmayla ilgili şunları söyledi:

"Billboard görsellerimiz baskıya gitti ancak ne hikmetse basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. Peki telefonda ne denmiş biliyor musunuz? 'Bunları asmayacaksınız, bunları yumuşatın'. Üstelik, sadece İstanbul'da değil Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince alınıyorlar. Gelen bu telefonun üzerine şirket de haliyle korkmuş, tedirgin olmuş. Uygulanan bu korkutma taktiği size de bir yerden tanıdık geliyor mu? Referandum sürecinde toplantılarımız için kiraladığımız salonları hatırlayın. Partimizin kuruluş lansmanı için anlaştığımız ama sonra anlaşmayı iptal eden ünlü oteli hatırlayın. Hatta genel merkezimiz için kiralayacak bina aradığımız günleri hatırlayın. Ne kadar da nostaljik değil mi?"

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İMAMOĞLU: "BELLİ Kİ PRİM YAPILACAĞI ZANNEDİLİYOR"

Akşener'in bu sözleri, gazeteciler tarafından Ekrem İmamoğlu'na soruldu. "Bizim öyle bir engellemede, bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler şehirlerde firmalarla yönetiliyor. Firmalarla konuşup görüşebilirler.

Belli ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya İmamoğlu'na taş atmak prim yapılacak zannedilir şekle gidiyor. Allah'tan alışığız. Bize atılan taş havada güle dönüşür, dikkat etsinler."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÖZLERİ: DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise şunları söyledi:

"Bana olan ilgisini ilk ziyarette hissetmiştim, hiç bitmedi. Her daim beni takip ediyor, gece gündüz. Bir endişem; beni takip etmekten gece uykusuz mu kalıyor sayın Cumhurbaşkanı, düşünmeden edemiyorum. Bana yoğun ilgisini göstermesi, inşallah görevini yapmasına engel olmaz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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