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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 04:36 | Son Güncelleme

Antalya ve Van'da bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir başka kararda ise İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kocaçukur Mevkii ve Çevresi Doğal Sit Alanı ile Van'ın İpekyolu ve Gürpınar ilçelerinde bulunan Turna Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adı "İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi" olarak değiştirildi.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Oruçlu mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların inşası amacıyla Üzümlü Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Dışişleri Bakanlığınca yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel çalıştırabilecek.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik ile Dışişleri Bakanlığında istihdam edilmek üzere alınacak mütercim-tercüman ve Dışişleri hukuk uzmanı unvanlı sözleşmeli personel, ilgili hükümlere bağlı olmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.

İstihdam edilecek Dışişleri hukuk uzmanlarının, hukuk fakültesi mezunu olması veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden mezun olmaları ve en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekiyor. (AA)

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