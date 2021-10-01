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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

01.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, güçlendirilmiş parlamenter sistemi için ittifakın bütün bileşenleri olarak çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulundaki açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." diye yanıtladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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