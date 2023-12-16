HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için tarih vermişti! Fatih Portakal canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için tarih vermişti! Fatih Portakal canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

16.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere adım adım gidilirken parti ve siyasilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanmasıyla ilgili olarak tarih vererek aralık ayı sonunu işaret etti. Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın İstanbul için hala kararsız olduğunu ifade ederek son adres olarak aday gösterilebilecek ismi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayı için tarih vermişti! Fatih Portakal canlı yayında 'Son adres' diyerek o ismi açıkladı

Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlıkları için son düzlükte. AK Parti ve MHP büyük oranda anlaşsa da 3 büyükşehri yeniden kazanmak için AK Parti, başka kapıları da çaldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, Erdoğan'ın Ankara, İzmir ve İstanbul'un kazanılmasıyla ilgili olarak Yeniden Refah'ın desteğini istediğini aktardı. Erbakan görüşmede oturup herhangi bir pazarlık yapmadıklarını ifade etti. Gözler Yeniden Refah'tan çıkacak kararda...

thumbs_b_c_8d2808a996fa9c050ba20b957ac1b4ec

CUMHURBAŞKANI TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün cuma namazı çıkışı yerel seçimlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Erdoğan, birinci derecede büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması için aralık ayının sonunu işaret etti.

CANLI YAYINDA 'SON ADRES' DİYEREK O İSMİ AÇIKLADI

Son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı için son adresin Binali Yıldırım olabileceğini açıkladı.

Fatih Portakal, İstanbul adayı ile ilgili olarak şunları ifade etti:

"İSTANBUL İÇİN HALA KARARSIZ"

"Zaman zaman bizlerin yaptığı yorumlarla siyasetçilerin yaptığı açıklamalar uyuşmuyor. Biz yorumumuzu yapıyoruz ve içeriden gelen bazı kuşların söylemiş olduğu kulis bilgisi dediğimiz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Siz siyasetçilerin her şeyi söylediğine inanıyor musunuz? Erdoğan'ın, Özgür Özel'in, Erbakan'ın... İnanmayın.

Dedik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için hala kararsız... Selçuk Bayraktar, Ali Yerlikaya, Murat Kurum'un ismi geçmişti, Fatih Belediye Başkanı'nın ismi geçmişti. Sonunda bence ibre nereye dönecek diye olursanız, son adres bence Binali Bey olabilir. Binali Bey, 2019'da 29 Aralık'ta açıklanmış. Eğer yapar mı, bir daha döner mi diye dönecek olursanız, dönmez. Biz de böyle bi, belki son adres olarak kendisi olabilir mi, olabilir, neden olmasın. Tabii son kararı verecek olan Binali Yıldırım.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka sayesinde ölüler diriltiliyorYapay zeka sayesinde ölüler diriltiliyor
Dikkat! Kuvvetli geliyor! Uyarılar peş peşe yapıldıDikkat! Kuvvetli geliyor! Uyarılar peş peşe yapıldı
81 ilde operasyon: 2 bin 842 kişi yakalandı81 ilde operasyon: 2 bin 842 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Yerel seçim İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı
En Çok Okunan Haberler
Dilan ve Engin Polat'a çifte şok! Peş peşe yeni gelişmeler, avukatından jet açıklama

Dilan ve Engin Polat'a çifte şok! Peş peşe yeni gelişmeler, avukatından jet açıklama

6 kız çocuğunu kadın sünnetinden kurtardı! Taşlanarak öldürüldü

6 kız çocuğunu kadın sünnetinden kurtardı! Taşlanarak öldürüldü

Ne yaptığı sır! 11 yaşındayken İspanya'da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

Ne yaptığı sır! 11 yaşındayken İspanya'da kaybolan İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

Alışverişten dönen kadın karanlıktan fark edilemedi, hayatını kaybetti

100 milyon dolarlık vurgun! Annesi konuştu: ‘Evimizi taradılar’

100 milyon dolarlık vurgun! Annesi konuştu: ‘Evimizi taradılar’

Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim

Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.