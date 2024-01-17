Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir için 'Hamza Dağ' dedi! Şebnem Bursalı bu paylaşımı yaptı: 'İzmir hak ettiği hizmeti almaya başlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında İstanbul'un ardından yarın Ankara'da diğer illerin adaylarını açıklayacak. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ'ın aday gösterileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Hamza Dağ'ın adaylığıyla ilgili olarak "İzmir hak ettiği hizmeti 31 Mart’tan sonra AK Parti ile almaya başlayacak" dedi.

Bursalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunu ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız teşkilatımızın, İzmirimizin evladı Sayın Hamda Dağ oldu.

Kıymetli Başkanımızın adaylığı İzmirimize, İzmirlimize hayırlı olsun.

İnanıyorum ki genç, dinamik ve vizyoner bir bakış açısıyla Sayın Dağ, İzmir’i ihtiyacı olan yönetime kavuşturacak.

İzmir hak ettiği hizmeti 31 Mart’tan sonra AK Parti ile almaya başlayacak.

Bundan sonraki süreçte Hamza başkanımızla birlikte gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan İzmir’i AK Belediyecilikle tanıştırmak için ev ev, kapı kapı dolaşıp çalışacağız."

▪️Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız teşkilatımızın, İzmirimizin evladı Sayın @avhamzadag oldu.



▪️Kıymetli Başkanımızın adaylığı İzmirimize, İzmirlimize hayırlı olsun.



▪️İnanıyorum ki genç, dinamik ve… pic.twitter.com/foTn5dSpsA — Şebnem Bursalı (@sebnembursali) January 17, 2024







