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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir için 'Hamza Dağ' dedi! Şebnem Bursalı bu paylaşımı yaptı: 'İzmir hak ettiği hizmeti almaya başlayacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2024 23:03 | Son Güncelleme:
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AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'de Hamza Dağ aday olarak gösterilecek. Dağ'ın adaylığı sonrasında AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İzmir hak ettiği hizmeti 31 Mart’tan sonra AK Parti ile almaya başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir için 'Hamza Dağ' dedi! Şebnem Bursalı bu paylaşımı yaptı: 'İzmir hak ettiği hizmeti almaya başlayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında İstanbul'un ardından yarın Ankara'da diğer illerin adaylarını açıklayacak. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de ise Hamza Dağ'ın aday gösterileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Hamza Dağ'ın adaylığıyla ilgili olarak "İzmir hak ettiği hizmeti 31 Mart’tan sonra AK Parti ile almaya başlayacak" dedi.

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Bursalı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunu ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız teşkilatımızın, İzmirimizin evladı Sayın Hamda Dağ oldu.

Kıymetli Başkanımızın adaylığı İzmirimize, İzmirlimize hayırlı olsun.

İnanıyorum ki genç, dinamik ve vizyoner bir bakış açısıyla Sayın Dağ, İzmir’i ihtiyacı olan yönetime kavuşturacak.

İzmir hak ettiği hizmeti 31 Mart’tan sonra AK Parti ile almaya başlayacak.

Bundan sonraki süreçte Hamza başkanımızla birlikte gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan İzmir’i AK Belediyecilikle tanıştırmak için ev ev, kapı kapı dolaşıp çalışacağız."


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Yerel seçim Şebnem Bursalı İzmir Hamza Dağ ak parti
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