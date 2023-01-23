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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sinyali verdi: Seçim için en uygun tarih diyerek duyurdu!

23.01.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında sinyali verdi: Seçim için en uygun tarih diyerek duyurdu!

Tüm Türkiye merakla beklenen 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası gözler mayıs ayına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçim tarihi tartışmalarına son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu 14 Mayıs 2023 tarihininin seçim açısından en uygun tarih olduğunu ifade etti.

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Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra milli iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023'ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz.

Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız."

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