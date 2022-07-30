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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

30.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadaki 'Bay Kemal' hamlesine değinen Erdoğan, "Altına 'CHP Genel Müdürü' lafını da eklemesi lazım" dedi. Erdoğan ayrıca merakla beklenen fındık alım fiyatını da açıkladı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu

Geçen hafta Kayseri'de toplu açılış törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de Ordu'yu ziyaret etti. Uçaktan indikten sonra bir aileyi fındık bahçesinde ziyaret eden Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça biz dünyaya sığmayız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız.

Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler.

CHP'nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamd olsun böyle şeyler yok.

Terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela yok. Büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş.

Karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu 18'e indirdik. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti olmuştur.

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'BAY KEMAL' SÖYLEMİ

Biz ülkemize kazandırdıklarımız anlattıkça birilerinin yüreği daralıyor. Bizim hazırlıklarını yaptıklarımız işleri kendi vaatleri gibi sahiplenmeye başlıyorlar. Hizmet namına bulunduklarını kurumları batırmalarıyla biliniyorlar. Şimdi hastaneler öyle mi? Rahmetli Savaş Ay'ın programlarında izlediniz bunları.

Cehaleti öyle bir seviyede ki bizim kendisiyle dalga geçmek için kullandığımız laflardan medet umacak kadar dibe batmış seviyede. Bu zata zaman zaman 'Bay Kemal' diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendi de kabul etti. Öylesine benimsemiş ki ismi yerine bunu kullanmaya başladı. Halbuki biz ülke ve millet hayrına hiçbir siyaset üretmeyip yıllardır ana muhalefet koltuğunu yalanla işgal ettiği için bu ismi vermiştim. Bay Kemal'in altına bir de CHP Genel Müdürü lafını eklemesi lazım. Seçimden sonrada emekli CHP Genel Müdürü yazması lazım.

FINDIK ALIM FİYATLARI

Kardeşlerim son 20 yılda Ordu'ya toplam 32 milyar kamu yatırımı yaptık. Ordu, fındık konusunda hem üretim hem rekolte anlamında ülkemizin üçte birini gerçekleştiriyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın fiyatı 1 doların altındaydı. Biz bunu şimdi 3 doların üzerine çıkaracağız. Kabuklu fındığı kilogram başına 54 lira olarak açıklıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Ordu Recep Tayyip Erdoğan

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