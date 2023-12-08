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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TRT World Forum 2023'te konuştu: 'Pandora'nın kutusu açıldı'

08.12.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen “TRT World Forum 2023” panelinde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekerek "Bölgemizde daha fazla kan akmaması için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. Erdoğan Gazze'de hayatını kaybeden basın mensuplarını da hatırlatarak "hani nerede Batı'nın o meşhur basını" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'TRT World Forum 2023'te konuştu: 'Pandora'nın kutusu açıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen "TRT World Forum 2023" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen foruma sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Temennimiz bizim adeta kendimizi paralayarak ısrarla dile getirdiğimiz hakikatin tüm taraflarca idrak edilmesidir. Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş geri plana düşmüş olsa da tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Savaşın ilk aylarında ülkemizin çabalarıyla ortaya konan barış planının değeri gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz.

Küresel ölçekte sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz küresel güvenliği sağlamakta mükellef kurumlar yetersiz kalıyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bölgemiz hasret kaldığı barış iklimine kavuşacak.

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Gerçekten de barışa özellikle adil barışa her zamankinden ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Buna artık bir dur demenin zamanı çoktan gelmiştir. Komşularımızı içine düştükleri kaybet kaybet denkleminden çıkarmayı komşuluk hukukunun gereği olarak görüyoruz. Bölgemiz bir süredir hasret kaldığı barış ve istikrar iklimine inşallah yeniden kavuşacaktır.

Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz.

Kalıcı barışı tesiste kaybedilen her günün her anın bedelini ateşe benzin döken Batılılar değil maalesef masumlar ödemektedir

Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız.

Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor? Her gün bir gazeteci katlediliyor.

Gazze'de medya karartması var, küresel medya kartelleri katliamları meşrulaştırma çabasında. Gazze'deki bu katliama Batı sessiz kalıyor.

Vicdanları kanatan İsrail vahşetine sessizliğin gerisinde suçluluk duygusu var. Netenyahu'ya destek verenler de suçludur. Terörün yardakçısıdır, Lahey'de kesinlikle yargılanacaklar. Miloseviç gibi Netenyahu da mahkum olacaktır.

Küresel medya kartelleri, Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Şu anda bizim Anadolu Ajansı'ndan şehidimiz var. Şurada görüldüğü gibi yaralı, gazi kameramız var. Nerede? Gazze'de?

Tüm barbarlığına rağmen Gazzelilerin direniş azmini kıramayan İsrail medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir.

Pandora'nın kutusu açıldı! Türkiye olarak yaklaşan tehlikeyi görüyoruz. Bu ahlaksız dayatmadan kurtulun.

Her gün bir gazeteci katlediliyor ancak bize yıllardır basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor.

Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

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TRT World Recep Tayyip Erdoğan
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