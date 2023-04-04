Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

İstanbul'da sokak röportajında bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik nefret dolu ifadeler kullanarak "Allah AK Parti hükümetini, Tayyip'in soyunu, sopunu, neslini yok etsin. Torunlarını parça parça mezara koydurmayı nasip etsin." demişti.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

"PİŞMANIM"

Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

MAHKEME KARARININ VERDİ

Tülay K, ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.

İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

'KAFA KESMEKLE' TEHDİT EDEN ŞAHIS ADLİ KONTROLLE SERBEST

Batman'da sokak röportajında kendisini ‘Hizbullahçı’ olarak tanıtan ve muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Röportajda, muhalefet liderlerini hedef alan Kasımoğlu “Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz Hizbullahçıyız. Biz cihada da hazırız” ifadelerini kullanmıştı

Kaynak: AA

