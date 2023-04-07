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'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' unvanı tartışma yarattı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK’ya başvuru

07.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya ve seçim çalışmalarında "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" etiketini kullanmaları tartışmalara yol açtı. Bu unvanın kullanılmaması için Bayram Coşkun isimli bir vatandaş, YSK’ya başvuruda bulundu. Dilekçede, "Bu iki isim bu etiketi kullanmamalıdır ve bu etiketin medyada kullanılması yasaklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı' unvanı tartışma yarattı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için YSK’ya başvuru

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olabilecekleri noktasında mutabakat sağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" unvanını kullanması tartışma yarattı. İmamoğlu ve Yavaş, bu unvanı sosyal medya, afiş ve TV programlarının yanı sıra seçim çalışmalarında da kullanmaya başladı.

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"TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SEÇİMLE BELİRLENEN BÖYLE BİR KADRO YOKTUR"

İmamoğlu ve Yavaş’ın medya paylaşımlarında isimlerinin altına "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı" yazılmasından rahatsız olan Bayram Coşkun isimli vatandaş, iki ismin bu unvanı kullanamaması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) müracaat etti. YSK’ya iletilmek üzere Merkezefendi 1. Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilen dilekçede, "Yaklaşan genel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı’ unvanını kullandıkları görülmektedir. Bu makam ve mevki, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilecek kadrolarında yoktur. Seçimlerde aday adaylığı, adaylığı müracaatı ya da süresi olmayan ‘Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Adaylığı’ diye bir makam bulunmamaktadır. Bu iki isim bu etiketi kullanmamalıdır ve bu etiketin medyada kullanılması yasaklanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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"BUNUN HEM HUKUKEN HEM DE MİLLETİMİZ NEZDİNDE YERİ YOK"

İmamoğlu ve Yavaş’ın ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı’ etiketini kullanmasının hem komik hem de hukuki gerçeklikten uzak olduğunu belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ise, "Cumhur İttifakı’nı memleketimizin mesellerini çözmek için kurduk ama karşı ittifakta masaların etrafında makam ve mevkilerin paylaşıldığı bir durum meydana getirdi. Tabii bunu da milletimizin gördüğüne inanıyoruz. Bunların en önemlilerinden birisi de ’Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’ makamı diye ortada dolaşan isimler var. Düşündüğümüz zaman aday olan cumhurbaşkanı ama hiçbir şekilde gerek Yüksek Seçim Kurulu’nda gerekse pusulada Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Adayı diye bir şey söz konusu değildir. Baktığımız zaman ise Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, ’Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Adayı’ diye bir söylem geliştiriyor. Bunun hem hukuken hem de milletimiz nezdinde yeri yok. Milletin vermediği bir yetkiyi kullanmak çok komik bir durum. Bizim seçime girdiğimiz nokta Cumhurbaşkanlığı seçimidir ve cumhurbaşkanı adayımız da var. Hiç şüphem yok ki Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu kişiler makam ve mevki paylaşımı yaptıkları için isimlerinin önüne böyle bir unvan yazma gafleti içerisinde bulunmuş. 5 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın bir tane yardımcısı var, o kişi ise Fuat Oktay Bey’dir. Demek ki Fuat Bey’in 10 kişinin yaptığı işi tek başına yaptığını anlıyoruz ve kendisini yaptığı başarılı çalışmalar için de tebrik ediyoruz. Bu iki büyükşehir belediye başkanı olan kişilerin ziyaret ettikleri yerlerde kendilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı değil, hatta cumhurbaşkanı adayı olarak yazdıklarına şahit olduk. İnşallah bu noktada milletimizin bunlara vereceği dersi 14 Mayıs’ta göreceğiz" diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu YSK cumhurbaşkanı yardımcısı

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