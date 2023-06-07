Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! "Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamayla 2023 yılı Türkiye-KKTC arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileştiğini duyurdu. Yılmaz açıklamasında anlaşmanın, KKTC’nin bir çok alanda kalkınması konularını kapsadığını belirtti.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Yılmaz paylaşımının devamında "Bu anlaşma ile birlikte KKTC’de gerçekleşecek yatırım, reform ve eylemlerin mali bir disiplin çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak. İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşması’nın Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.



