Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.

Gazze’de İsrail’in katlettiği 40 çocuk.



40 children killed by Israel in Gaza.



And you still support Israel’s so-called right to self-defense?



Only the greatest murderers in history were this shameless. pic.twitter.com/SaA4F4i8Ov