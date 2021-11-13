Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli soruları yanıtlıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

PARİS'TEKİ LİBYA KONFERANSI

Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı, bundan rahatsızız. Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitimhizmeti veriyor.

Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci kaygımız Libya'nın toprak bütünlüğüdür.

Müttefikler "Sayenizde çatışmaya denge geldi" diyor.

Hafter'e 3 yıl içerisinde verilen ciddi silah gücü var. Hafter'deki silahlar geri alınmadı, şu anda bir yerlerde saklanıyor. İlerde Hafter'in bunları kullanmayacağının garantisi var mı. Önce Hafter ile konuşup Wagner'i oradan çıkarsınlar.

Askerlerimizin paralı askerlerle bir tutulmasını reddediyoruz.

ABD İLE F-35 KRİZİ AŞILACAK MI?

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması haksız ve hukuksuz. Orada 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uzmanlar gidip geliyor, görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'yi dışarıda bırakırsanız NATO ittifakı zarar görür. Hava savunma sistemi için alternatif bakmak en doğal hakkımız.

Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığımız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda, PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Suriye'deki mevcut tablo sorunun çözümüne katkı sağlamıyor.

Uluslararası toplum Suriye halkını yüzüstü bıraktı.

Rejimin buradan aklanarak çıkmasını kabul etmeyiz.

Rusya'ya "Tel Rıfat'taki YPG varlığını çıkarın" diyoruz.

ayrıntılar geliyor...

