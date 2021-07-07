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Daha iyi bir oyun deneyimi için bunlara dikkat edin

07.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Oyun oynamak ya da oynayamamak, işte tüm mesele bu!” sözü, oyunseverlerin olumsuz oyun deneyimlerini özetliyor. Casper Excalibur ise bu durumu çözüme kavuşturmak adına oyun deneyimini daha iyi hale getirecek ipuçlarını oyunseverlerle paylaştı.

Daha iyi bir oyun deneyimi için bunlara dikkat edin

Stres atmak, heyecan yaşamak ya da tozu dumana katacak kadar maceraya dalmak, oyun oynamak için başlıca nedenler arasında yer alıyor. Masaüstü ya da dizüstü fark etmeksizin kendine vakit ayırmak isteyenlerin bu güzel anları ise genellikle olumsuz deneyimlerle sonuçlanıyor. Hazırlanan bir rehber ise oyunseverlerin çok yüksek bütçeler gerektirmeden yapabilecekleri donanım değişiklikleriyle beklentilerin çok daha üzerinde bir performansa sahip olabileceklerini ortaya koyuyor.

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OYUN DENEYİMİNE +XP KATACAK 6 DETAY

Oyun deneyimlerine +XP katacak 6 maddelik öneriler şu şekilde sıralanıyor:

1) SSD’ye geçin

SSD seçenekleri, yüksek okuma ve yazma hızı sayesinde bilgisayarın rahat bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Saniyeler içerisinde açılan bir bilgisayar ve hızlı işlemler için ilk değişikliği SSD ile yapabilir, oyun deneyimini ileriye seviye taşıyacak ilk adımı atabilirsiniz.

2) Arka planı kontrol edin

Oyun oynama sırasında çeşitli oyun modlarını kullanmak, arka plan servislerinin daha az çalışmasını ve gereksiz servislerin pasif hale gelmesini sağlıyor. Özellikle farklı uygulama ya da tarayıcıların çalıştırılmasının, bilgisayar performansının bölünmesine yol açacağını unutmayın. Bu tip küçük ayarlar ve düzenlemeler, oyun performansı ve deneyimini iyileştirecektir.

3) Güncellemeleri ihmal etmeyin

Bilgisayar ve donanımlar için dikkat edilecek önemli detaylardan birisi de güncellemeler. İşletim sistemi ve driver güncellemeleriyle sistemin daha kararlı, güvenli ve performanslı bir şekilde çalışması sağlanabilir.

4) Oyun optimizasyonunu es geçmeyin

Oyun oynanacak bilgisayar donanımları, oynanmak istenen oyun için önerilen sistem ayarlarını taşımıyorsa oyun optimizasyonu yapılması gerekebilir. Bu sadece düşük sistemler için değil, tüm sistemler için önerilir. NVIDIA donanıma sahip bilgisayarlar için GeForce Experience gibi özel uygulamalar, daha hızlı performansla, daha akıcı bir oyunun keyfini çıkarabilen ve grafik ayarlarında, daha yüksek ayrıntı seviyelerini performans moduyla birlikte seçerek, mümkün olan en sürükleyici oyun deneyimini sunan DLSS gibi teknolojiler oyun optimizasyonlarında ek yetenekler kazanmanızı sağlar.

5) Ortamınızı iyi hale getirin

Oyun oynamak isteyenlerin daha iyi bir deneyim elde etmesi adına yapacakları sadece bilgisayar donanım değişiklikleri ve ayarlamalarıyla sınırlı değil. Oyun sırasında rahat edebileceğiniz bir oyuncu masası, sandalyesi ve klavye-mouse gibi donanımlara mutlaka yer vermelisiniz.

6) Donanım değişikliklerini gerçekleştirin

Mevcut donanımlarınız eskiyse ya da yeteri kadar performans sunmuyorsa, donanım değişiklikleri kaçınılmaz olacaktır. Donanım değişikliklerinde yeni alınacak donanımların, sistemdeki eski donanımlarla uyumlu olmasına da özellikle dikkat edilmelidir.

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(İHA)

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