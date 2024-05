Daha pozitif bir yaşam için denemen gereken 10 zihin jimnastiği

Haydi, kocaman bir gülümsemeyle kendine “Merhaba!” de ve hazır ol, çünkü şimdi hayatını daha parlak bir hale getirmenin zamanı geldi!

1. Sabah Aynada Kendine Gülümseme Seansı



Sabahları aynaya bakıp kendine gülümsemek, günün en güzel ritüellerinden biri bence. Gözlerinin içine bakıp, "Merhaba güzel insan!" demek gibisi yok. Hem de başka kimse bu ritüeli senin yerine yapamaz! Bir de aynaya gülümsediğinde içinden "Sen harikasın!" demeyi unutma! Eğer demezsen, kahvaltı masası bile sana darılabilir. "Ne zaman moralimi yükselteceksin?" diye sitem edebilir.

Gülümsemek sadece yüz kaslarını çalıştırmakla kalmaz, ruhunu da canlandırır. Gün boyu enerjini yükseltir, aklına gelecek bir sonraki parlak fikri bile bu gülümseme seansında bulabilirsin. Üstelik, gülümsemek bedava! Hiçbir yan etkisi yok, eczaneye gitmene gerek yok!

2. Olumsuz Düşüncelere Hayır Demeyi Öğren



Hey, olumsuz düşünceler! Sana bir dakika, hatta bir saniye bile vermek istemiyorum. Çünkü seninle takılmak bana hiç fayda sağlamıyor. Beni üzme, ben sana "Hayır!" diyorum!

Bak, hayat zaten yeterince karmaşık, ekstra negatifliklere ihtiyacımız yok. Ben olumlu düşüncelere yönlendirmeye karar verdim. Çünkü pozitif enerjiye ihtiyacım var, negatif enerjiye değil.

3. Kendine Komik Notlar Bırak



Günlük rutininin içine biraz neşe katmak için kendine komik notlar bırak. Örneğin; çalışma masasının üzerine: "Selam çalışkan insan! Eğer bu notu okuyorsan, muhtemelen kahve ihtiyacını hatırlatıyorum demektir. Hadi, kahve molası zamanı!

4. Hayal Kurmanın Gücünü Kullan



Gözlerini kapat ve şimdi benimle birlikte bu maceraya çık! Tropikal bir adadayız. Beyaz kumlar, turkuaz deniz ve gökyüzünde parlak güneş var. Serin esen bir rüzgar, saçlarını okşuyor. Şimdi kendini bu cennet gibi adada hayal et. Ayakların kumun üzerinde yumuşacık, denizin hafif dalgaları ise kıyıya vuruyor. Şimdi hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirmenin mümkün olduğunu düşün. İstediğin her an, istediğin yere gidebilirsin. Gökyüzüne bak ve yıldızların arasında yolculuk yap. Düşlerinin peşinden git ve kendini gerçekleştirmek için adımlar at.

Hayal gücünün sınırlarını zorlamaya devam et. İstediğin her şeyi düşle, çünkü hayallerinin peşinden gidecek olan yine senin kendinsin! Şimdi gözlerini aç ve hayal ettiğin her şeyi gerçekleştirmek için ilk adımı at!

5. Günlük Minik Başarılarını Kutla



Gün içinde başardığın küçük şeyleri kutlamayı unutma. Kahveyi dökmemek, anahtarı kaybetmemek gibi küçük başarılarını kutlamak seni motive eder. Günün ilk adımını atmış olmak bile kutlamayı hak ediyor. Ayaklarını yataktan çıkardın mı? Tebrikler, bu bile gününü harika başlatmanın bir göstergesi!

6. Derin Nefes Egzersizleri



Derin nefes almanın gerçekten mucizevi etkileri var. Stresli anlarda bu basit ama etkili teknikle sakinleşebilir ve zihnini temizleyebilirsin. Rahat bir pozisyonda otur veya uzan, gözlerini kapat ve burnundan derin bir nefes al. Karnın dolarken, yavaşça nefesini ver. Bu sakinleştirici egzersizi birkaç kez tekrarla. Nefes alırken sayarak derinleştirebilirsin. Mesela, beş saniye boyunca nefes al, sonra kısa bir duraklama yap ve altı saniye boyunca nefesini ver. Bu şekilde, nefes alışverişini düzenlerken zihnini de sakinleştirebilirsin.

7. Pozitif Bir Playlist Oluştur



Kendine enerji veren, mutlu hissettiren şarkılardan oluşan bir playlist yap. Modun düştüğünde bu playlist'i aç ve müziğin seni nasıl iyi hissettirdiğine şahit ol.

8. Gülmeye Zaman Ayır



Gülmeye zaman ayırmak, hayatın en değerli anlarını yaşamanın önemli bir parçası. Etrafındaki komik ve neşeli unsurları fark etmek için fırsatlar yarat. İnternette dolaşırken komik videolar izleyebilir, geçmişte yaşadığın komik anıları hatırlayabilir veya arkadaşlarınla bir araya gelerek bol bol kahkaha atabilirsin. Ayrıca, komik kitaplar okuyabilir veya komedi türünde filmler izleyerek de kendini güldürebilirsin. Gülmek, stresi azaltmanın ve ruhunu canlandırmanın harika bir yolu.

9. Minnet Günlüğü Tut



Hayatımızdaki küçük güzellikleri fark etmek ve takdir etmek, bizi daha mutlu ve daha tatmin olmuş hissettirebilir. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak, sizin için büyük bir fark yaratabilir. Bu, hayata pozitif bir perspektiften bakmanızı sağlar ve sizi günlük streslerinizden uzaklaştırır. Minnet günlüğü tutmak, minik mutluluklarla dolu bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.

10. Eski ve Komik Fotoğraflarına Göz At



Eski ve komik fotoğraflarınıza göz atmak, adeta bir zaman makinesine binmek gibi. O anları hatırlamak ve eski günlerde yaşadığınız neşeli anıları canlandırmak, gerçekten de keyifli bir deneyim. Eski fotoğraflar, sadece o anları hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda sizi o anlara geri götürür ve o zamanlardaki mutluluğu yeniden yaşamanıza olanak tanır. Unutma, geçmişteki komik anılar, günümüzdeki stresi unutturacak kadar güçlü olabilir!