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Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! "İlk kez gördüm"

05.07.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılanların çiftleşme dansı doğanın eşsiz olayları arasında kabul edilir. Zehirli oldukları kadar etkileyici de bulunan yılanlar eşlerini belirledikten sonra dans ederek çiftleşir. Türkiye'de de kırsal bölgelerde sıkça rastlanan yılanların çiftleşme dansı bu kez Sivas'ta görüntülendi. Doğanşar ilçesinde kayda alınan anlarda yılanların dansı görenlerin ilgisini topladı. Doğa olayına tanıklık eden bir kişinin, yılanlardan korkmadan yanlarına kadar gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Dans eden yılanlar Sivas'ta mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kamera ile o anları kayda alan kişinin Doğanşar ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

MANTAR ARARKEN DANS EDEN YILANLARA RASTLADI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklardaki artış yılanların sıkça görülmesini beraberinde getirdi. Mantar toplamak için araziye çıkan Zeki Yumuşak da ilginç bir olaya tanıklık etti. Allacam mevkiindeki araziye ulaşan Yumuşak, mantar ararken dans eden yılanlara rastladı.

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YILANLARIN DANSINA İLK KEZ TANIK OLDU

İlk kez dans eden yılanlara rastladığını söyleyen Yumuşak, hemen cep telefonuna sarıldı. Kamera ile o anları kayda alan Yumuşak'ın çektiği görüntülerde dans eden yılanların birbirine dolandığı anlar yer aldı. Yılanlar, çiftleşme danslarını bitirdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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