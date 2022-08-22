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Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

22.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partilerdeki görüntüleri ve dans videolarıyla gündem olan Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı. Genç Başbakan Marin'in, kendine "yasal koruma" için yaptığı uyuşturucu testinin sonucu negatif çıktı. Hükümet açıklamasında, Marin'in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtildi.

Dans görüntüleri gündem olmuştu... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi sonuçlandı

Finlandiya'da katıldığı bir partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin sızdırılmasının ardından tartışmaların odağı olan Başbakan Sanna Marin'in uyuşturucu testinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

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Fin YLE yayın kuruluşunun hükümet açıklamasına dayandırdığı haberine göre, basına sızdırılan görüntüleri nedeniyle yalnızca Finlandiya'da değil birçok ülkede kamuoyunda eleştirilerin hedefi olan Marin'e, 19 Ağustos'ta yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

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Açıklamaya göre, yapılan testte Marin'in yasa dışı bir madde kullanmadığı tespit edildi.

Marin'in uyuşturucu testinin ücretini kendi cebinden ödediği belirtilen açıklamada, testle ilgili detaylı bilgi almak isteyen basın mensuplarının başbakanlıktan bilgi isteyebileceği kaydedildi.

Açıklamada test sonucunun, özel bir sağlık şirketinde görevli iş sağlığı hekimi Paavo Halonen tarafından onaylandığı ifade edildi.

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BAŞBAKAN'IN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Marin'in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil ünlü Fin simalarla eğlendiği videolar, sosyal medyada yayımlanmıştı.

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Sızdırılan görüntülerde, Marin'in arkadaşlarıyla "çılgınca" dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların "kokain" diye bağırması dikkati çekmişti.

Marin'in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Fin milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter'dan Marin'i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.

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Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin'i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirmiş, bazıları ise bunun 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.

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Başbakan Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıklamıştı. Arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirten Marin, yasa dışı bir şey yapmadığını söylemişti.

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Bu arada, Finlandiyalı kadınlar dans ederken ve parti yaparken çektikleri videolarını sosyal medya hesapları üzerinden "Sanna ile dayanışma" etiketiyle paylaşarak Marin'e destek olmuştu.

Öte yandan Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Sanna Marin
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