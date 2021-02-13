Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Selçuk Özdağ'a saldıranların tahliye edilmesine tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

DAVUTOĞLU: TUZ KOKTU, TUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Tuz koktu, tuz! Selçuk Özdağ’ı sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Bu sadece partimize değil demokrasimize saldırıdır. Başta siyasi partiler ve STK'lar olmak üzere milletimizi dayanışma içinde olmaya davet ediyorum” mesajını paylaştı.



KILIÇDAROĞLU: BU ÜLKEYE DEMOKRASİ GELECEK VE HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun paylaştığı tweet'i alıntılayarak, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeye demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak!" ifadelerini kullandı.



AKŞENER: SANDIK GELDİĞİNDE ELBETTE DEMOKRASİ KAZANACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Davutoğlu'nun paylaştığı tweet'i alıntılayarak, "Sözü yetmeyenler hakarete, siyaseti yetmeyenler kanunsuzluğa başvurur. Ama bugün susanlar, milletimizin ferasetini unutuyorlar. Sandık geldiğinde elbette demokrasi kazanacak. Millet iradesi elbette bunların hesabını soracak..." ifadelerini kullandı.



