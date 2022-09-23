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Dehşet verici! Maymun saldırısı nedeniyle çelik kazığa saplandı

23.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde hayvan saldırılarına uğrayan birçok insan bulunuyor. Bu hayvan saldırıları ve saldırı sırasında yaşananlar oldukça tehlikeli olabiliyor. Özellikle Hindistan çevresinde sıklıkla görülen maymun saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden insanlar bulunuyor. Khatija isimli kadın maymun saldırısından kaçarken demir kazığa saplandı.

Dehşet verici! Maymun saldırısı nedeniyle çelik kazığa saplandı

Hindistan'da yaşayan 20 yaşındaki Khatija adındaki genç kadın, maymun saldırganlarını püskürtmeye çalışırken 22 metrelik bir çizgiyle çevrili bir sınır duvarına düştü, bunun üzerine keskin çubuklardan biri midesini ve sırtını delerek dışarıya çıktı. Khatija bir saat boyunca demir kazığa saplanmış bir şekilde dışarıda kaldı. Khatija'yı sınır duvarından ayırırken çubuğun diğer yarısı vücudunda kaldı.

TAMAMEN İYİLEŞİP İYİLEŞMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

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Khatija sağlık personelinin acil ameliyat yaptığı hastaneye kaldırdı. Neyse ki doktorlar çubuğu çıkarmayı başardılar ve baş cerrah Dr. Shishir Jaiswal'a göre Khatija "Şu anda tehlikede değil". Ancak Jam Press'in bildirdiğine göre, tamamen iyileşip iyileşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yetkililer ayrıca, hastanın kızgın maymunlarla bir tartışma nedeniyle düşüp düşmediğini henüz doğrulamadı, ancak Hindistan genelinde sık sık saldırılardan agresif makaklar sorumlu.

MAYMUN SALDIRILARI TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

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Temmuz ayında Hindistan'ın Bareilly kentinde bir vahşi maymun birliği babasından bir bebek çaldı ve çocuğu üçüncü kattaki bir çatıdan atarak anında öldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Mide‎ maymun ameliyat kazık saldırı sırt
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