Delta mutasyonu Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinde şimdi Delta ve Delta Plus varyantları gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 30 ilde 284 kişide Delta, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantı görüldüğünü açıkladı. Dünyada ve Türkiye'de yayılan yeni varyantlarla ilgili olarak merak edilen soruları Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay yanıtladı.

Prof. Dr. Akçay'ın açıklamasından satır başları:

DELTA MUTASYONU NEDİR?

"Koronavirüs mutasyona uğrayarak alfa, beta, gama ve şimdilerde delta mutasyonu ortaya çıkmıştır. Delta mutasyonu ilk olarak Aralık 2020’de Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Nisan 2021’de de Delta plus mutasyonu ortaya çıkmıştır. Haziran 2021 itibariyle varyant 80'den fazla ülkede tespit edilmiştir. Türkiye’de de görülmeye başlamıştır.

DELTA MUTASYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı ve akciğerlerde daha fazla hasar bırakmasının yanı sıra kullanılan ilaçlara da daha dirençli olması nedeniyle daha tehlikelidir. Covid-19 enfeksiyonu belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı iken Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülmektedir. Genç yaştaki hastalar "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissetmektedir. Bu nedenle de COVID-19 enfeksiyonu yanlışlıkla soğuk algınlığı gibi düşünülmekte ve bu da hızlı bir yayılmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle de bu dönemde nezle, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde ağır soğuk algınlığı geçiriyorsanız COVID-19 testi yapılması faydalı olabilir. Mutlaka tat ve koku sorunu yaşamanız gerekmez.

AŞILARIN DELTA MUTASYONUNA ETKİSİ NASILDIR?

Delta varyantına karşı Biontech aşısının etkisi %90 olarak bildirilmiştir. İsrail’de yapılan bir çalışmada ise %70 etkili olduğu bildirilmiştir. Sinovac aşısının ise Delta mutasyonua etkisi 2-3 kat daha az olduğu ancak 3. doz yapıldığında Delta mutasyonuna daha etkili olabileceği bildirilmiştir."



