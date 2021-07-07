HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Delta mutasyonu Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat

Delta mutasyonu Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat

07.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 284 kişide Delta, 3 kişide ise Delta Plus varyantı görüldüğünü açıkladı. Uzmanlar, Delta ve Delta Plus mutasyonuyla ilgili sorulara yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

Delta mutasyonu Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinde şimdi Delta ve Delta Plus varyantları gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 30 ilde 284 kişide Delta, 3 ilde 3 kişide ise Delta Plus varyantı görüldüğünü açıkladı. Dünyada ve Türkiye'de yayılan yeni varyantlarla ilgili olarak merak edilen soruları Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay yanıtladı.

Son Dakika: Delta Plus Türkiye'de! (Delta Plus hangi illerde görüldü?)Son Dakika: Delta Plus Türkiye'de! (Delta Plus hangi illerde görüldü?)

Prof. Dr. Akçay'ın açıklamasından satır başları:

DELTA MUTASYONU NEDİR?

"Koronavirüs mutasyona uğrayarak alfa, beta, gama ve şimdilerde delta mutasyonu ortaya çıkmıştır. Delta mutasyonu ilk olarak Aralık 2020’de Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Nisan 2021’de de Delta plus mutasyonu ortaya çıkmıştır. Haziran 2021 itibariyle varyant 80'den fazla ülkede tespit edilmiştir. Türkiye’de de görülmeye başlamıştır.

DELTA MUTASYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı ve akciğerlerde daha fazla hasar bırakmasının yanı sıra kullanılan ilaçlara da daha dirençli olması nedeniyle daha tehlikelidir. Covid-19 enfeksiyonu belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı iken Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülmektedir. Genç yaştaki hastalar "ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissetmektedir. Bu nedenle de COVID-19 enfeksiyonu yanlışlıkla soğuk algınlığı gibi düşünülmekte ve bu da hızlı bir yayılmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle de bu dönemde nezle, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde ağır soğuk algınlığı geçiriyorsanız COVID-19 testi yapılması faydalı olabilir. Mutlaka tat ve koku sorunu yaşamanız gerekmez.

AŞILARIN DELTA MUTASYONUNA ETKİSİ NASILDIR?

Delta varyantına karşı Biontech aşısının etkisi %90 olarak bildirilmiştir. İsrail’de yapılan bir çalışmada ise %70 etkili olduğu bildirilmiştir. Sinovac aşısının ise Delta mutasyonua etkisi 2-3 kat daha az olduğu ancak 3. doz yapıldığında Delta mutasyonuna daha etkili olabileceği bildirilmiştir."

Ordu'da 'Delta' varyantı paniği! 56 kişi karantinaya alındıOrdu'da 'Delta' varyantı paniği! 56 kişi karantinaya alındı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Sosyal medyadan duyurdu! Yeni kanal açıyorlarSosyal medyadan duyurdu! Yeni kanal açıyorlar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Tamam artık bu mutasyon türü görülmeye başlandı ya, kışın yine sıkı tedbirler gelir. Biz dahil tüm insanlığa son ve en büyük darbeyi delta vuracak diye tahmin yürütüyorum.
Şunu bilmenizi isterim millete korku pompalayarak bir yere varamazsınız virüsler elbette mtasyon geçirirler fakat mutasyon geçiren virüsler eskisi kadar tehlikeli olmazlar sadece bulaşıcılığı artmış olur
DELTA PLUS ? TELEFON GİBİ ÜST MODELİ + PLUS OLACAK SANKİ

En Çok Okunan Haberler

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

'Tosuncuk'un 26 saat süren sorgusu bitti

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.