Delta varyantı kabusu! Avrupa'da 4. dalga endişesi

Koronavirüsün Delta varyantının hızlı bir şekilde yayılması bir süredir virüs önlemlerini gevşeten Avrupa ülkelerinde yeni bir paniğe yol açtı.

İngiltere, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa ve Norveç başta olmak üzere birçok ülkede 4'üncü dalgaya kaşı tedbirler sıklaştırıldı.

ALMANYA'DA VAKALARIN YÜZDE 59'U 'DELTA'

Delta, Almanya’da baskın varyant haline geldi.

Robert Koch Enstitüsünün son raporuna göre, yeni vakalar içinde delta varyantının oranı yüzde 37’den yüzde 59’a kadar yükseldi.

Haziran başından bu yana her hafta katlanarak artan delta varyantı artık Almanya’daki yeni vakaların 3’te 2’sini oluşturuyor.

FRANSA'DA 4. DALGA ALARMI

Fransa'da delta varyantının vakalardaki oranı yüzde 40'a ulaştı.

20 ile 29 yaş aralığında vaka sayısı bir hafta içinde iki katına çıktı.

Gelişmeler üzerine güvenlik zirvesi toplandı.

Fransız hükümeti "Varyant yaz tatilini mahvedebilir. 4. dalga riski çok yüksek, durum hızla kötüleşiyor" uyarısını yaptı.

Pazartesi günü yeni kararlar alınması beklenen ülkede, aşı yaptırmayanlara sınırlamalar getirilmesi ve bazı meslek dallarında aşının zorunlu hale getirilmesi masada.

İSPANYA'DA VAKALAR ARTIYOR

İspanya'da ise son 4 günde vaka sayısı 32 bine yükseldi.

Kapalı alanlardaki gece kulüpleri ve diğer eğlence mekanları hafta sonundan itibaren kapanacak.

Açık hava etkinliklerine katılabilmek için virüs negatif test sonuçlarını bildirmek ya da aşı olmak gerekecek.

PORTEKİZ'DE VAKALAR 2'YE KATLANDI

Delta varyantı etkisiyle, günlük vaka sayısı 2 bini aşan Portekiz'de vakaların gelecek hafta iki katına çıkması bekleniyor.

Norveç de Avrupa'da olası bir 4. dalgadan endişe eden ülkelerden.

Kısıtlamaların temmuzda kaldırılması beklenen Norveç'te nihai karar ağustos ayında alınacak.



