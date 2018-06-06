Demir Eksikliği Belirtileri

Halk genelinde kansızlık adıyla da tanınan demir eksikliği, müdahalede geç kalınmadığı sürece hızlı bir şekilde tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. Daha çok yanlış beslenme yüzünden ortaya çıkan bu hastalığa müdahalede geç kalınması durumunda demir eksikliği anemisi ortaya çıkabilir, bu yüzden belirtilere karşı ihmalkar davranılmamalıdır. DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ 1. Yanlış beslenme

Doğru besinlerle düzenli beslenme alışkanlığına sahip olan insanlarda demir eksikliği şikayetine rastlamak pek mümkün değildir. Demir minerali en fazla tahıllar, ciğer, bakliyat, et, ıspanak, fındık, fıstık gibi yiyeceklerde bulunur. Doktorlar demir eksikliğinden muzdarip hastalarına özellikle daha fazla kırmızı et tüketmelerini tavsiye eder. Kırmızı etin yanı sıra hurma, kuru kayısı, nar, karpuz, kuş üzümü, cennet hurması, kuru erik ve karadut gibi besinler de vücudun demir ihtiyacını büyük ölçüde karşılar. 2. Kafein

Kahve, kola ve çay gibi içeceklerde bolca bulunan kafein vücuttaki demir mineralinin azalmasına sebep olur. Araştırmalara göre yemeğin yanında kahve içmek %40, çay içmek ise %65 seviyesinde demirin emilmesine engel oluyor. Bu oranlar elbette bu içeceklerin hiçbir zaman tüketilmemesi gerektiği anlamına gelmiyor, tüketim miktarının abartılmadığı sürece yemeklerden birkaç saat sonra tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

3. Adet kanamaları

Kadınlar adet dönemlerinde yaşadıkları kan kaybı yüzünden erkeklere kıyasla iki kat daha fazla demire ihtiyaç duyarlar. Eğer bu dönemlerde demir ihtiyacı karşılanmazsa demir eksikliği kaynaklı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. 4. Gebelik

Gebelik sürecinde anne karnında gelişmeye devam eden bebek, annesinin bedenindeki minerallerden faydalanır. Dolayısıyla hamileyken demir düzeyinizi artıracak şekilde beslenilmemesi halinde bazı şikayetlerle karşılaşılabilir. 5. Sindirim sistemi kaynaklı hastalıklar

Mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organları, herhangi bir hastalık yüzünden işlev kaybı yaşadıklarında demir mineralinin vücut tarafından sindirilmesi ve emilmesi güçleşir. Dolayısıyla bu durumda demir düzeyinizde bir düşüş görülür. 6. İç kanamaya neden olan rahatsızlıklar

Ülser ya da kolon kanseri gibi kimi rahatsızlıklar mide ve bağırsaklarda kanamalar oluşmasına sebep olur. Kanla beraber demir de sürekli bir şekilde kaybedildiği için vücuttaki demir düzeyi düşer. 7. İlaçlar

Bazı ağrı kesici ilaçlar çok fazla kullanıldıklarında hafif seviyeli mide kanamalarına sebep olabilir. Bu yüzden doktor tavsiyesi olmadan hiçbir ilacı kullanmamaya gayret gösterilmelidir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ 1. Genel yorgunluk hissi

Demir minerali vücutta ne kadar çok olursa hücrelere taşınan oksijenin kapasitesi de o kadar artar. Demir eksikliğinde ise dokulara yeteri kadar oksijen ulaşmadığı için enerji düzeyi düşer, sürekli bir yorgunluk hali mevcut olur. 2. Soluk soluğa kalma

Demir mineralinin yetersiz seviyede kalmasıyla beraber kan hücreleri oksijen taşıma faaliyetini sağlıklı gerçekleştiremediği için tempolu yürüyüş yaparken ya da merdiven çıkarken dahi soluk soluğa kalmak mümkün hale gelir. 3. Göğüs ağrısı ya da çarpıntı

Kan hücrelerinin oksijen taşıma yetisinin azalmasıyla beraber başlayan problemler kalbin de sağlıklı çalışmasını engellemeye başlar. Kalp, eş seviyedeki kanı daha hızlı şekilde vücutta dolaştırıp dokulara gereksinim duyduğu oksijeni göndermek için büyük çaba gösterir ve normal ritminin üzerinde atmaya başlar. Bu yüzden çarpıntı hissi ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerle karşılaşılır. 4. Baş dönmesi ve göz kararması

Hastalıkla doğrudan alakalı semptomlardan bir diğeri de gözlerin kararması ve baş dönmesi şikayetleridir. Yoğun tempo yüzünden uykusuz kalınmamış, uzun süreli bir açlık yaşanmamış, yani ortada bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olacak herhangi bir faktör yoksa vücuttaki demir seviyesinin ölçülmesi yararlı olacaktır.

5. Üşüme hissi

Demir ve kan düzeyinin düşük olması halinde en sık rastlanan belirtilerden biri de anlamsız bir şekilde ortaya çıkan üşüme hissidir. 6. Bunalım

Demir eksikliği sebebiyle mevcut olan yorgunluk hissi en kolay aktivitelerin dahi yapılamayacağının düşünülmesine, her alanda erken pes etmeye sebep olur. Bu durum yüzünden hem bilişsel hem de ruhsal süreçler daha farklı işlemeye başlar. 7. Saçların dökülmeye başlaması

Vücuttaki demir mineralinin düşük seviyelerde olması genetik ya da stres faktörlerinden bağımsız olarak saçların dökülmeye başlamasına sebep olur. 8. Ten rengindeki değişiklik

Eğer kanın içerisinde yeteri kadar demir minerali yoksa ten renginde bir değişim ortaya çıkmaya başlayabilir. 9. Sinirlilik hali

Kanda yeteri kadar demir minerali olmaması, sabır ve katlanma düzeyinin düşmesine ve daha çabuk sinirlenmeye zemin hazırlayabilir. 10. Tırnakların çabuk kırılması

Demirin bedende normalden az bulunması durumunda tırnaklar eski güçlü yapılarını kaybettikleri için çabuk kırılmaya başlarlar.

11. Kulakta uğultu duymak

Kulakta herhangi bir iltihap ya da başka bir problem olmamasına rağmen sebepsiz yere uğultular duyulur. Genelde bu uğultular gün içerisinde hareketli ortamlar yerine sakin, sessiz ortamlarda daha çok hissedilir. 12. Konsantrasyon eksikliği

Demir eksikliği yüzünden yorgun hissetme ve sinirlilik hali gibi durumların da ortaya çıkmasıyla beraber bir işe konsantre olmak daha da zorlaşır. 13. Kaşıntı

Vücuttaki demir seviyesi yetersiz olduğunda deride diğer sebeplerden bağımsız olarak kaşıntı hissi oluşmaya başlar. Gerekli önlem alınmadığı durumda ise kaşıntı sonucu deride tahriş ortaya çıkabilir. 14. Yutmada güçlük

Eksikliğin negatif etkilerinden biri de bir şey yer veya içerken yutmada ortaya çıkan zorluktur. Besinler eskisi kadar kolay bir şekilde yutulamaz ve bu durum kolaylıkla hissedilir. ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR? Çocukların demir eksikliği problemi acil bir şekilde çözülmelidir. Eğer sorun hızlıca çözülmezse öğrenme yetisinde azalma, epileptik durumlarla karşılaşma, huzursuz bacak problemi ve sara nöbeti gibi durumlara karşılaşılabilir..