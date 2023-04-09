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  4. Demokrat Parti'ye yüklendi, "Yüzde 0 oyu var" diyerek sert çıktı! "Düşünsenize AK Parti seçmeni sandığa gidip oy veriyor..."

Demokrat Parti'ye yüklendi, "Yüzde 0 oyu var" diyerek sert çıktı! "Düşünsenize AK Parti seçmeni sandığa gidip oy veriyor..."

09.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekilliği seçimleri için partilerin ortak liste hazırlığına ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'tan sert sözlerle tepki geldi. Demokrat Parti'nin yüzde 0 oyu olduğunu söyleyen Işık, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı kesmemiş, bir de Meclis'e milletvekili sokuyorlar!" dedi. Benzer bir örneği Cumhur İttifakı partileri için de veren Işık'ın paylaşımı gündem oldu.

Demokrat Parti'ye yüklendi, "Yüzde 0 oyu var" diyerek sert çıktı! "Düşünsenize AK Parti seçmeni sandığa gidip oy veriyor..."

Millet İttifakı'ndan İYİ Parti hariç 4 parti, genel seçimlere CHP listelerinden girme kararı almıştı. Bunun üzerine 5 parti yoğun bir liste mesaisine girişti. Listeler bugün YSK'ya teslim edilmeden önce son şeklini alırken kesinleşen bazı isimler paylaşıldı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Demokrat Parti hakkındaki sözleri dikkat çekti.

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"İTTİFAKA TOPRAKTAN GİRDİ DİYE..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, Cemal Süreya'nın "Küfür diyorum, bir saldırmama eylemidir" sözünü alıntıladığı paylaşımında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yüzde sıfır oyu olan Demokrat Parti'nin genel başkanının ittifaka topraktan girdi diye cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olması kesmemiş bir de CHP seçmeninin oyuyla Meclis'e milletvekili sokuyorlar!"

"SADECE DEMOKRAT PARTİ DE DEĞİL"

Benzer bir durumun Cumhur İttifakı'nda da gerçekleştiğine dikkat çeken Işık paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Düşünsenize AK Parti seçmeni sandığa gidip oy veriyor onun oyuyla DSP, HÜDA PAR... milletvekili Meclis'e giriyor. Bu sistemin adı ne bilmiyorum ama demokrasi olmadığı kesin."

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması yapmıştı.

"PARTİLER BAŞKA PARTİLERİN SEÇMENİNİN OYUYLA TEMSİL EDİLMEMELİ"

"Bir parti başka bir partinin seçmeninin oyuyla değil kendi milletvekili listeleriyle sandığa gidip kendi seçmeninden aldığı oyla Meclis'te temsil edilmeli. Bu ucube sistemin bir an önce değişmesi dileğiyle..."

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