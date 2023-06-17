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Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

17.06.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının ardından CHP’deki değişim ile ilgili başlayan tartışmaların olduğu süreçle ilgili değerlendirmede bulunan gazeteci Deniz Zeyrek çok çarpıcı ifadeler kullandı. CHP’nin sosyal medyada paralı trol ordusu beslediğini iddia eden Zeyrek ‘Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey’ dedi.

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Fox TV’de yayınlanan Orta Sayfa programının yorumcusu gazeteci Deniz Zeyrek, canlı yayında CHP ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Son dönemde, CHP’deki duruma muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu belirten Zeyrek, CHP’nin sosyal medyada ‘paralı trol ordusu’ beslediğini belirterek “Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu’nun artık o birinci çemberi var ya! Onlar partide o kadar tepki oluşturmuş ki belediye başkanları illallah etmiş, il başkanları illallah etmiş sırf onlara inat İmamoğlu lehine çalışabilirler bütün illerde ve CHP’nin yeni parti meclisi, yeni MYK’sı Kemal Bey kalsa bile İmamoğlu’nun ekibi olabilir.

Yerel seçime bu tablo ile gidilmesi zor yani bize gelen mesajları biliyorum, sokakta insanlar çeviriyor. Bizi çeviren insanların tepkilerini görüyorum. Gerçekten çok tepki var bunu görmüyorlar mı bilmiyorum. 3 kişi olsa, 5 kişi olsa, 8 kişi olsa derim ki yani münferittir ama herkes tepkili.

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‘NE KADAR UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY’

Bir de en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere falan verilmesi oralara harcanması, ödenmesi çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey. AK Parti yapıyor diye siz de yapmak zorunda değilsiniz. Zaten AK Parti yanış yapıyor. Onu hepimiz söylüyoruz. "

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sosyal medya Deniz Zeyrek CHP kılıçdaroğlu trol

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