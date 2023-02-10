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Deprem felaketinin 'yakın tanıkları' korku dolu anları anlattı! "Biz biteceğini sandık ama bir türlü bitmedi"

10.02.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili vuran deprem felaketinin yakın tanıkları olan depremzedeler yaşadıkları korkuyu anlattı. 75 yaşındaki Hasan Yücel, "Ağaç kırıldı üzerime kapandı. Ben ve eşimin üzerine düştü. Kimse yoktu. Kendimizi oynatamadık." dedi. Depreme Hatay'daki evlerinde yakalandıklarını söyleyen 37 yaşındaki İbrahim Bozyel ise eşi ve iki çocuklarıyla birlikte balkondan atladıklarını belirterek, "Deprem oldu. Biz biteceğini sandık ama bir türlü bitmedi. 30-40 saniye bir türlü bitmedi." diye konuştu.

Deprem felaketinin 'yakın tanıkları' korku dolu anları anlattı! "Biz biteceğini sandık ama bir türlü bitmedi"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 ili de sarsan iki depremin ardından yaralıların İstanbul'a sevki de sürüyor. Bazı yaralılar ise kendi imkanlarıyla İstanbul'daki çeşitli hastanelere geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan depremzedelerinin tedavilerine devam edilirken, yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

"TEK ELİM DIŞARI ÇIKTI, O ELLERLE EŞTİM"

Deprem anını anlatan 75 yaşındaki Hasan Yücel, "Otururken sallandık. Bizim evlerin üstü ağaç. Ağaç kırıldı üzerime kapandı. Ben ve eşimin üzerine düştü. Kimse yoktu. Kendimizi oynatamadık. Tek elim dışarı çıktı. O ellerle eştim. Hanımı çıkardım. Sonra kendimi çıkardım. Ardından jandarmalar geldi. Bizi yoldan aldılar. Malatya'ya gittik. Binlerce insan vardı orda. Gece yarısına kadar orda kaldık. Bir iki gün Maraş'ta kaldım. Sonra Kayseri Devlet Hastanesi'ne geldik" dedi.

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"BİZ BİTECEĞİNİ SANDIK AMA BİR TÜRLÜ BİTMEDİ"

Depreme Hatay'daki evlerinde yakalandıklarını söyleyen 37 yaşındaki İbrahim Bozyel, eşi Nur Bozyel (27) ile 2. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak kurtulduklarını belirterek, "Eşimin tedavisi devam ediyor. Hayati risk var. Çok şükür bize insanlar burada yardımda bulundular. Akrabalarımın çoğunu kaybettik. Allah razı olsun çok sayıda yardım gitti. Tekrar şehrimize dönmek istiyoruz. Güvenlik güçlerinin oraya gitmesini istiyorum. Deprem olurken kalktık biz biteceğini sandık ama bir türlü bitmedi. 30-40 saniye bir türlü bitmedi. O kadar çok şey yaptık ki ama bir türlü bitmedi. Önce iki çocuğumu attık battaniyenin üzerine. Daha sonra eşim atladı. Molozların üzerine geldi. 5 tane kırığı var. Akciğerde de sönmesi var. Fırsatçılardan hesap sorulmasını istiyoruz. İnsanlar zaten mağdur 10 liralık bir şey oldu 50 lira. Annem babam kardeşlerim iyi. 5 tane amcamın oğlu öldü. Enkaz altında yakınlarım var. Onları kurtulmasını bekliyorum. Buraya kendi imkanlarımızla geldik" diye konuştu.

Malatya'dan otobüsle İstanbul'a geldiğini söyleyen başka bir depremzede ise 2 gün dışarıda kaldıklarını, yakınlarını kaybettiğini, 2 çocuğunun yanında olduğunu ifade etti.

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hastaneyi ziyaret ederek bilgi aldı. (İHA)

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