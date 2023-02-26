'Deprem riski en düşük olan il" diyerek haritadaki o yeri işaret etti! Günlerdir herkes araştırıyordu... İstanbul için önemli uyarı

Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem felaketinin ardından vatandaşlar bir yandan depremin yaralarını sarmak için elinden gelen gayreti gösterirken bir yandan da bulundukları bölgedeki deprem riskini araştırmaya başladı. Bu nedenle uzun süredir gündemde olan beklenen olası İstanbul depremine ilişkin uyarılar da peş peşe geliyor. Ayrıca vatandaşlar, deprem riski en düşük olan illeri de merak ediyor. Riskin düşük olduğu düşünülen illerdeki depremler de yakından takip ediliyor. Son olarak Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç'tan İstanbul'daki 2000 öncesi binalara ilişkin önemli bir uyarı geldi. Kılınç'ın Kırklareli ile ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekti. İşte detaylar...

"1 MİLYON BİNAYI İVEDİLİKLE GÜÇLENDİRME YÖNTEMİNE GİDİLMELİ"

Kılınç, muhtemel bir İstanbul depreminden özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaların daha çok etkileneceğini söyledi. Kılınç, İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan yaklaşık 1 milyon binada biran önce güçlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, muhtemel bir depremde İstanbul’da etkilenecek bina sayısının oldukça fazla olabileceğini söyledi. Dr. Kılınç, “2000 yılından önceki binalara baktığımızda yaklaşık 1 milyon binayı ivedilikle güçlendirme yöntemine gidilmeli. Tabii ki güçlendirmede hangi yöntemler kullanılır konusuna bakacak olursak karbon elyaf adını verdiğimiz malzeme genelde güçlendirmede kullandığımız bir malzemedir. Yalnızca tek başına yeterli olmayabilir, aynı zamanda burkulması önlenmiş çaprazlar, yine aynı şekilde güçlendirmede kullanılan malzemelerdir." ifadelerini kullandı.

İZOLATÖR FİYATLARI NE KADAR?

Kılınç, "Bildiğiniz üzere izolatörler oldukça önemli. İzolatör kullanımı da hastane binalarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Tabii ki izolatör fiyatları oldukça yüksek. Özellikle 2000 yılı öncesindeki yapılarda kolon başına 20 bin dolar gibi bir maliyet gözlemleyebiliriz, yeni yapılarda ise 5 bin dolar civarında izolatör maliyetleri” dedi.

"İNSANLARIN DEPREME KARŞI BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR"

Depreme karşı insanların bilinçli olması gerektiğini ifade eden Dr. Kılınç, “İstanbul’da insanların depreme yapısal faktörlerin dışında deprem bilincinin oluşması çok büyük önem taşımaktadır. Depreme karşı insanların bilinçli olması gereklidir. Deprem öldürmez, bina öldürür; ben buna kesinlikle katılıyorum. Yapıda beton kalitesi, yapısal sistemin kusursuz olması, deprem yönetmeliğine harfiyen uyulması oldukça önemli. Deprem yönetmeliğindeki kriterlere ve yapılması gereken hususlara uyarsanız binanızı da depreme hazırlıklı hale getirmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

"KIRKLARELİ, DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK İLLER ARASINDA YER ALIYOR"

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritasında Kırklareli’nin en düşük riskli iller arasından yer aldığını aktaran Kılınç, “Trakya, Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenebilir. Yani Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelebilecek depremlerden etkilenme ihtimali olan bir bölgedir. Özellikle Tekirdağ’ın şiddetli bir depremden etkilenmesi yüksektir. Kırklareli ise Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenmesi en az olan bir ildir. Kırklareli, AFAD tarafından hazırlanmış Türkiye deprem haritasında 4. ve 5. grupta yer almaktadır. Deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük olan ildir” diye konuştu. (İHA)