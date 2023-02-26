HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Deprem riski en düşük olan il" diyerek haritadaki o yeri işaret etti! Günlerdir herkes araştırıyordu... İstanbul için önemli uyarı

'Deprem riski en düşük olan il" diyerek haritadaki o yeri işaret etti! Günlerdir herkes araştırıyordu... İstanbul için önemli uyarı

26.02.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi, Türkiye'de derin yaralar açtı. Herkes tek yürek olup yaraların sarılması için çabalarken bir yandan da diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların, deprem riskine ilişkin endişeleri arttı. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin deprem potansiyelini ve riskini araştırırken deprem riski en düşük olan illeri de merak ediyor. Son olarak olası İstanbul depremi için uyarıda bulunan ve 2000 öncesi binalara dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç'tan çarpıcı açıklamalar geldi.

'Deprem riski en düşük olan il" diyerek haritadaki o yeri işaret etti! Günlerdir herkes araştırıyordu... İstanbul için önemli uyarı

Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem felaketinin ardından vatandaşlar bir yandan depremin yaralarını sarmak için elinden gelen gayreti gösterirken bir yandan da bulundukları bölgedeki deprem riskini araştırmaya başladı. Bu nedenle uzun süredir gündemde olan beklenen olası İstanbul depremine ilişkin uyarılar da peş peşe geliyor. Ayrıca vatandaşlar, deprem riski en düşük olan illeri de merak ediyor. Riskin düşük olduğu düşünülen illerdeki depremler de yakından takip ediliyor. Son olarak Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç'tan İstanbul'daki 2000 öncesi binalara ilişkin önemli bir uyarı geldi. Kılınç'ın Kırklareli ile ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekti. İşte detaylar...

"1 MİLYON BİNAYI İVEDİLİKLE GÜÇLENDİRME YÖNTEMİNE GİDİLMELİ"

Kılınç, muhtemel bir İstanbul depreminden özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaların daha çok etkileneceğini söyledi. Kılınç, İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan yaklaşık 1 milyon binada biran önce güçlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, muhtemel bir depremde İstanbul’da etkilenecek bina sayısının oldukça fazla olabileceğini söyledi. Dr. Kılınç, “2000 yılından önceki binalara baktığımızda yaklaşık 1 milyon binayı ivedilikle güçlendirme yöntemine gidilmeli. Tabii ki güçlendirmede hangi yöntemler kullanılır konusuna bakacak olursak karbon elyaf adını verdiğimiz malzeme genelde güçlendirmede kullandığımız bir malzemedir. Yalnızca tek başına yeterli olmayabilir, aynı zamanda burkulması önlenmiş çaprazlar, yine aynı şekilde güçlendirmede kullanılan malzemelerdir." ifadelerini kullandı.

98e852b1-c226-4217-8d75-36f9a65e396a

İZOLATÖR FİYATLARI NE KADAR?

Kılınç, "Bildiğiniz üzere izolatörler oldukça önemli. İzolatör kullanımı da hastane binalarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Tabii ki izolatör fiyatları oldukça yüksek. Özellikle 2000 yılı öncesindeki yapılarda kolon başına 20 bin dolar gibi bir maliyet gözlemleyebiliriz, yeni yapılarda ise 5 bin dolar civarında izolatör maliyetleri” dedi.

0dd6b97d-f918-4c68-822f-029dafb84398

"İNSANLARIN DEPREME KARŞI BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR"

Depreme karşı insanların bilinçli olması gerektiğini ifade eden Dr. Kılınç, “İstanbul’da insanların depreme yapısal faktörlerin dışında deprem bilincinin oluşması çok büyük önem taşımaktadır. Depreme karşı insanların bilinçli olması gereklidir. Deprem öldürmez, bina öldürür; ben buna kesinlikle katılıyorum. Yapıda beton kalitesi, yapısal sistemin kusursuz olması, deprem yönetmeliğine harfiyen uyulması oldukça önemli. Deprem yönetmeliğindeki kriterlere ve yapılması gereken hususlara uyarsanız binanızı da depreme hazırlıklı hale getirmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

5bf1a47b-5b80-4e00-aa0c-18977df4e03e

"KIRKLARELİ, DEPREM RİSKİ EN DÜŞÜK İLLER ARASINDA YER ALIYOR"

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritasında Kırklareli’nin en düşük riskli iller arasından yer aldığını aktaran Kılınç, “Trakya, Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenebilir. Yani Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelebilecek depremlerden etkilenme ihtimali olan bir bölgedir. Özellikle Tekirdağ’ın şiddetli bir depremden etkilenmesi yüksektir. Kırklareli ise Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenmesi en az olan bir ildir. Kırklareli, AFAD tarafından hazırlanmış Türkiye deprem haritasında 4. ve 5. grupta yer almaktadır. Deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük olan ildir” diye konuştu. (İHA)

a056f8e6-735c-483b-a0cd-ef6901c1d676

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından şimdi de başka bir endişe! "Büyük sıkıntı yaşıyoruz"

Depremin ardından şimdi de başka bir endişe! "Büyük sıkıntı yaşıyoruz"

 Prof. Dr. Naci Görür 'Son derece sakıncalı' diyerek uyardı!

Prof. Dr. Naci Görür 'Son derece sakıncalı' diyerek uyardı!

 Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O bölge için önemli uyarı! Buzlanma ve don...O bölge için önemli uyarı! Buzlanma ve don...
Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...Ağrı’da esrarengiz görüntü! Yerden gökyüzüne doğru yükseldi...
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesiNurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul depremi İstanbul Kırklareli

En Çok Okunan Haberler

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

Akasya Durağı’nın yıldızı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Akasya Durağı’nın yıldızı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! Adaylık için gündeme gelen 3 ismi duyurdu

Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! Adaylık için gündeme gelen 3 ismi duyurdu

600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı

600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

Genç kız feci şekilde can vermişti! İstenen ceza belli oldu

Genç kız feci şekilde can vermişti! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.