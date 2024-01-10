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Depremzede kardeşlere yapılan ayıp tepki topladı! Korkudan aynı yatakta uyuyorlar diye yurtta ve okulda istenmediler: "Kızların eşcinsel, gel kayıtlarını al"

10.01.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerine Antakya'da yakalanan ikiz kız kardeşlere yapılan büyük ayıp infial yarattı. Yurt yönetimi, 16 yaşındaki kardeşlerin iddiaya göre yaşadıkları deprem travması nedeniyle korkularından aynı yatakta uyumalarını 'eşcinsellik' ile ilişkilendirdi. Depremzede kardeşlerin babalarına telefon açıldı, "Kızların eşcinsel, okulda ve yurtta kızları istemiyoruz" dendi ve kızların kayıtlarının alınmasını istedi.

Depremzede kardeşlere yapılan ayıp tepki topladı! Korkudan aynı yatakta uyuyorlar diye yurtta ve okulda istenmediler: "Kızların eşcinsel, gel kayıtlarını al"

Kick boks'ta dünya çapında birincilik ve üçüncülük sahibi 16 yaşındaki kız kardeşler, 6 Şubat 2023'te saatlerce göçük altında kaldı. Öğrenimlerine devam eden kardeşler depremde yaşadıkları travmadan sonra kaldıkları yurt odasında aynı yatakta uyuyordu. Bu durumun yurt ve okul yönetimince 'eşcinsellik' göstergesi olarak değerlendirildiği öne sürüldü. Baba ise "Çocuklarımın adını okul yönetimi çıkardı ve her yere yaydılar" diyerek isyan etti.

GECELERİ BİR KEZ DAHA GÖÇÜK ALTINDA KALMAKTAN KORKUYORDU

Gazeteci Murat Dilek olayın ayrıntılarını sosyal medya hesabından aktardı:

"Depremzede olan 16 yaşındaki ikiz kız kardeşleri "aynı yatakta uyuyorlar" bahanesiyle yurt ve okul müdürü tarafından eşcinsellikle suçlanıp okuldan atmaya kalkmışlar.

Antakya'da depreme yakalanan ve 4,5 saat boyunca göçük altında kalan 16 yaşındaki sporcu tek yumurta ikizi depremzede kız kardeşler, okula devam edebilmek için kayıtlarını Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ne aldırıyor. Aynı okulun yurdunda da konaklamaya başlıyor. Babanın aktardığına göre çocuklardan biri göçük altında kalmanın korkusuyla kardeşiyle aynı yatakta uyumaya başlıyor.

"KIZLARIN EŞCİNSEL, OKULDA DA YURTTA DA İSTEMİYORUZ"

Öğrencilerden biri birlikte uyuyorlar diyerek ikizleri yurt yönetimine şikayet ediyor. Yurt rehber hocası çocukların durumunu analiz etmek yerine "siz eşçinselsiniz" diyerek suçluyor. Daha sonrada Yurt Müdür Yardımcısı Ş.Y. çocuklarının babasını arayarak "Kızların eşçinsel, gel kayıtlarını al. Okulda ve yurtta kızları istemiyoruz" diyor.

"OKUL YÖNETİMİ ÇOCUKLARIMIN ADINI ÇIKARIP HER YERE YAYDI"

Baba; "Bana bunu ispatlayın" Diyor. Yönetim ispatlamıyor. Daha sonra 15 Aralık akşamı yönetim öğrencileri hiçbir gerekçe göstermeden yurttan atıyor. Öğrenciler o geceyi babalarının bir tanıdığının evinde geçiriyor. 5 Ocak tarihinde Okul Müdürü "çocukları disipline sevk ettik gel kaydını al" diyor. Müdür ayrıca "Çocuklarının adı okulda çıktı, ben tutamam okulda" diyor.

Baba bunun üzerine sizi dava edeceğim ve çocuklarımın kaydını aldırmayacağım şeklinde konuşuyor. Çocuklar yaklaşık 40 gündür psikolojik baskı altında. Baba çözüm bekliyor. Baba çocuklarımın adını "okul yönetimi çıkardı ve her yere yaydılar" diyor.

Bu çocuklar Kick Boks da kendi yaş gruplarında Dünya birincisi diğeri ise dünya üçüncüsü."

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Büyük tepki toplayan olayla ilgili baba Mehmet Tuzsuz da KRT canlı yayınına bağlanıp yaşananları anlattı.

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deprem Hatay Antakya Kick Boks ikiz kız kardeş
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