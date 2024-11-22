Depresyona bile sokabiliyor! 'Sessiz Salgın'a dikkat: En çok kadınları vuruyor

Kapalı ortamda daha sık çalışılması D vitamini eksiliğine, diğer adıyla sessiz salgına neden oluyor. Bu durum en çok da kadınlar etkileniyor. İnsan vücuduna birçok olumsuz etkisi olan D vitamini eksikliği, kişinin ruh halini bozarak depresyona bile sokabiliyor. Depresyon ve ruh halinde değişim nedeni hormonal dengesizliğe de sebep. Peki D vitamini eksikliğini nasıl giderebiliriz?

YORGUNLUK, HALSİZLİK, KEMİK ERİMESİ...

Genellikle güneş vitamini olarak biliniyor, tüm sağlığımızı etkiliyor. Uzmanlar da güneşli havalarda bol bol çıkın gezin diyor. D vitamini eksikliği yorgunluk, halsizlik ve kemiklerin yapısında yer aldığı için Osteoporoz dediğimiz kemik erimesine kadar gidebiliyor. Kalıcı yorgunluğa ve saçın dökülmesine neden oluyor.

KAPALI ORTAM ETKİLİYOR

Kanal D Ana Haber'e konuşan Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, "Kapalı ortamda daha sık çalışıyoruz, D vitamini bizim vücudumuzda sentezlenmiyor. Güneşle beraber sentezleniyor ve aktif hale getirip vücuda faydaları oluyor. Kişiyi depresyona sokabiliyor, ruh halini bozabiliyor." ifadelerine yer verdi.

EĞER EKSİKSE DAHA SIK HASTALANABİLİRSİNİZ

Uzman isim, "İmmün sistemde yer aldığı için immün sistemimizi de destekliyor ve D vitamini eksik olanların daha sık hastalandığını biliyoruz. Mutlaka güneş almamız lazım. Güneş derken aslında ışık yeterli oluyor güneş ışığına mutlaka maruziyet olması lazım. Halsizlik, yorgunluk, kırgınlık gibi bir durumumuz varsa mutlaka D vitamini düzeyi ölçülmeli ve uygun dozlarda D vitamini alınmalı." dedi.