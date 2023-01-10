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Devlet Bahçeli-Ümit Özdağ arasında 'Sinan Ateş' restleşmesi! Karşılıklı 'Fosil' ve 'ajan göndermeleri olay oldu

10.01.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'daki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili konuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı çok sert sözlerle hedef alan Bahçeli, Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özdağ için 'istihbarat fosili' diyen Bahçeli "Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası" ifadelerini kullandı. Özdağ'dan ise Bahçeli'ye jet yanıt geldi.

Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. "Suskun değilim, sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım alıyorum" Bahçeli, cinayetin gölgesinin MHP'nin üzerine düşürülmek istendiğini iddia etti.

BAHÇELİ'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇOK SERT TEPKİ

Partisinin Grup Toplantısında konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile de ilk kez konuştu.

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BAHÇELİ: "İSTİHBARAT FOSİLİ..."

Özdağ'ın "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" açıklamasına çok sert tepki gösteren Bahçeli, 'İstihbarat fosili' dediği Özdağ ve partisi için şu ifadeleri kullandı;

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"Adına Zafer denilen yenilmiş, casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası, hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklaması yaptı. Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak, şerefli Türk savcılarının ana görevi. Gereğini istemek hem çağrım hem de görevimdir. Şimdi de parti binalarına yerli ve milli katil kim yazılı afişler asıp küçüldüler. Sosyal medyada yakalanan cinayet faillerinin ifade tutanakları kripto damar ile devamlı servis edildi. Aleyhimize aslı astarı olmayan iddialar, başta CHP olmak üzere diğer zillet partilerinin, teröristlerin, küreselcilerin eline tutuşturulup suç örgütlerine sözcülük yaptıkları gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi iklim ve istismar ortamı açıldı."

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ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'YE JET YANIT

MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında "Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda "portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturması"nı yürüten savcıya bile giderim..." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir bölümü de paylaşan Özdağ, şu ifadeleri kullandı;

"Bu seviyesiz açıklamaya vereceğimiz tek cevap var. Sinan Ateş'in bir komployla uyuşturucu tüccarlarına, torbacılara öldürtülmesinden sonra bir başsağlığı mesajı dahi yayınlamayan ailesine, arkadaşlarınıza 'başınız sağolsun' demeyen bir kişinin hezeyanlarına verecek bir yanıtımız yoktur. Zafer Partisi, AK Parti gibi Türkiye'yi yıkıma sürükleyen bir partinin payandası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Söz istihbarat servislerinden açılmışken rahmetli Türkeş'in hapishaneden el yazısıyla yazdığı mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyor. Hadi oradan sen de!"

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ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda Sinan Ateş cinayetiyle ilgili "Sosyal medyada aktarılan bilgileri gördüğümüz zaman, gerçekten olağanüstü endişe verici olduğunu - kimlerin dahli olduğu açısından- görmemek mümkün değil. Ve siyasi sonuçları olacak bir suikast" demişti.

Olayın adli mercilerce aydınlatılacağına inandığını ve daha fazla konuşmak istemediğini söyleyen Özdağ, Ateş'e saldırı olayının failine ilişkin Twitter'da yaptığı "Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz" paylaşımı üzerine sunucunun "kim?" diye sorması karşısında da "Biz biliyoruz ama önce adaletin bulması lazım" yanıtını vermişti.


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Devlet Bahçeli Ümit Özdağ MHP Zafer Partisi

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