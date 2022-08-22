Dev kayanın altında sıkışan çocuğun cansız bedeni 30 saat sonra çıkarıldı

Olay, dün Erdemli ilçesinde yer alan Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vadiye ailesiyle piknik yapmaya giden yabancı uyruklu 11 yaşındaki Shwıhneh M. Jamal limonlu çayının kenarında yürürken terliğini düşürdü. Terliğini almak isteyen Jamal dengesini kaybederek suya düştü. Suda kaybolan çocuk için bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında ilk gün ve bugün gün içinde bir sonuca ulaşılamadı.

30 TONLUK KAYA PARÇALANDI

Gecede devam eden çalışmalara belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Erdemli Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı 15 kişilik ekip de dahil oldu. Gün içinde su debisi düşürülen bölgede çalışma yapan belediye ekipleri, önce su yolunu tıkayan bir kayayı kompresörle parçaladı. Ardından ekipler çocuğun altına sıkıştığı 30 tonluk kayanın belirlenen bölümü kırdı. Erdemli Belediyesi ekipleri, jandarma ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin 30 saatlik çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni sıkıştığı devasa kayanın altından çıkarıldı. Cenaze aracına alınan çocuğun cansız bedeni otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)

