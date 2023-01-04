DEVA Partisi'nden çok konuşulacak çıkış! Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Sanem Oktar açıkladı... 'Türk tanımını kaldırmak istiyoruz'

DEVA Partili Oktar Türk tanımıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. "Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsediklerini" dile getiren Oktar, Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk anne babadan doğma' ifadeleri yerine getirmeyi planladıkları öneriyi açıkladı.
Gazeteci Enver Aysever'e konşan Oktar, "Türkiye'de Atatürk milliyetçilliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna yanıtında şu ifadeleri kullandı:
Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”
Babacan, katıldığı canlı yayında ise Anayasa'ya dair şunları kaydetmişti:
"Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir değişiklik önerimiz yok. En ufak değişiklik bir önerimiz var. Bunun okunması, insanların hazmetmesi, anlaşılması birkaç hafta alacak. Biz Türkiye'nin hiçbir sorunundan kaçmıyoruz, korkmuyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz."
Babacan'ın bu açıklamasına ise altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşat Zorlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki göstermişti.