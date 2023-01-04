DEVA Partisi'nden çok konuşulacak çıkış! Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Sanem Oktar açıkladı... 'Türk tanımını kaldırmak istiyoruz'

DEVA Partili Oktar Türk tanımıyla ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. "Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsediklerini" dile getiren Oktar, Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk anne babadan doğma' ifadeleri yerine getirmeyi planladıkları öneriyi açıkladı.

"KABUL EDECEĞİMİZ VATANDAŞLIK ANLAYIŞINDA..."

Gazeteci Enver Aysever'e konşan Oktar, "Türkiye'de Atatürk milliyetçilliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz.

"MEVCUT MADDEDEKİ KURAL YERİNE BUNU ÖNERİYORUZ"

Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. O maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Mevcut maddede 'Türk anne babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."

BABACAN'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”

Babacan, katıldığı canlı yayında ise Anayasa'ya dair şunları kaydetmişti:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili hiçbir değişiklik önerimiz yok. En ufak değişiklik bir önerimiz var. Bunun okunması, insanların hazmetmesi, anlaşılması birkaç hafta alacak. Biz Türkiye'nin hiçbir sorunundan kaçmıyoruz, korkmuyoruz, üzerine üzerine gidiyoruz."

Babacan'ın bu açıklamasına ise altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'nin Sözcüsü Kürşat Zorlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki göstermişti.