DEVA Partisi’nden dikkat çeken çıkış! ‘Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti lideri Akşener'in bugün Millet İttifakı liderlerinin yapacağı toplantıya katılması halinde, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan krizle ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nden önemli bir açıklama geldi.

HaberTürk'te katıldığı programda, ittifakta yaşanan krizle ilgili soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Genel Başkan Ali Babacan'ın masada bir aday ismi telaffuz etmediğini ifade etti.

"BU KRİZ ÇÖZÜLÜR"

Ekmen, "Masadaki kriz çözülür mü?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in Cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var."

6 Mart Pazartesi günü yapılacak ve Cumhurbaşkanı adayının kesinleştirilmesi beklenen toplantıya işaret eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, "Sayın Akşener toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Sayın Akşener gelmezse, geçiş sürecine ilişkin maddeler tamamlanır." diye konuştu.



