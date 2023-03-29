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Devasa dalgalar! Depremlerin ardından bir kez daha oldu: Sahil şeridi sular altında kaldı... Diğer yanda yangın

29.03.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından Hatay’ın İskenderun ilçesini tekrar su bastı. İlçede depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın devasa dalgalar oluşturduğu görüldü. Yağmur ve fırtınanın etkisiyle birlikte sahil şeridi ve bulvar su altında kalırken, bir iş yeri de suya teslim olunca elektrik kontağından yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay’ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha önce de iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı.

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DEVASA DALGALAR

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

BULVAR VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

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Denizin tekrar taştığını belirten vatandaşlar, fırtına ile bulvar ve iş yerlerini su bastığını kaydetti. (İHA)

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