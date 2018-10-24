Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

"15 Temmuz sonrası, Türkiye ve bölgemizdeki şartların doğurduğu, Türkiye’deki milli mücadele noktasında yanyana gelen AKP-MHP arasındaki ittifak sona erdi. Bülent Arınçlar, Bekir Bozdağ’lar, Ahmet Davutoğlu’lar, Numan Kurtulmuşlar, Ömer Çelik’ler artık mesut ve bahtiyar olabilirler. Bu isim ve benzerleri hayatları boyunca MHP’yi hiç sevmediler, MHP’yi hiç istemediler. AKP’nin MHP sayesinde milli bir çizgiye gelmesinden en çok bunlar rahatsız oldular. Hepsinin ortak özelliğinin de geçmişte fetö ve pkk’ya eylem ve söylemleriyle destek olan kişiler olmasıdır. AKP içinde fetö ve pkk’ya en çok destek olan eylem ve söylem bu isimlerden gelmiştir.

Türkgün gazetesinin de yazarı olan Çiçek, "Kriptolar Mutlu, Zil Takıp Oynuyorlar!" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Çiçek bu isimlerin "Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik" olduğunu kaydetti.

15 Temmuz sonrası yerli ve milli davranmaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan maalesef bunlara yenilmiş ve bu duruş konusunda yalnız kaldığını bir kez daha göstermiştir.

MHP, Cumhur ittifakının protokolünde yazan “Türkiye’nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş…” cümlelerini bugüne kadar harfiyen yerine getirmiş ve bu konuda en çok hassasiyet sergileyen parti olmuştur. Cumhur ittifakına zarar verebilecek her türlü eylem ve söylem karşısında önlemini almıştır. Hatta bu noktada, bu ittifaka zarar verebilecek açıklamalar yapan partideki yöneticileri bile görevlerinden uzaklaştırmıştır. MHP hep samimiyet göstermiş, hep fedakârlık yapmıştır.

MHP, hiçbir pazarlık yapmadan, hiçbir koltuk istemeden, hiçbir siyasi menfaati dayatmadan bugüne kadar ülkenin geleceğini düşünerek Cumhur ittifakını korumuş ve bugünlere taşımıştır.

Fakat AKP içindeki kürtçü-fetö’cü damar bundan büyük rahatsızlık duymaktaydı. Her fırsatta “bu ittifaka nasıl fitne sokabiliriz, bu ittifakı nasıl bozabiliriz” diye gayret ettiler.