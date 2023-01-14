Devremülk hayali kurdular, tam 3 kere dolandırıldılar! 'Hiçbir şey anlamıyorsun, seni hipnoz ediyorlar'

Bir dolandırıcılık çetesi Türkiye genelinde vatandaşları devremülk satışı ile ağlarına düşürdü. Dolandırılan kişiler arasında Sinan ve Elif İmamlı çifti de bulunuyor. "Bir değil, iki değil üç kere dolandırıldık" diyen Elif İmamlı, "Hiçbir şey anlamıyorsun, seni hipnoz ediyorlar" dedi.

DOLANDIRICILARDAN KURTULMAK İSTERKEN DAHA FAZLA TUZAĞA DÜŞTÜLER

Emlak ve devremülk dolandırıcılığı yapan çetenin tuzağına düşürdüklerinin arasında İmamlı çifti de bulunuyor. Sinan ve Elif İmamlı çifti, Yalova'ya gitti, dolandırıcılar diğer mağdurlarla birlikte onları bir tesiste ağırladı. Bir gün boyunca gözlerini boyadılar ve ilk devre mülk satışlarını yaptılar. İmamlı çifti dolandırıcılardan kurtulmak isterken daha fazla tuzağa düştüler. İşin sonunda ellerinde 3 hayali devremülk tapusu kaldı ve 140 bin TL de paraları gitti.

"SENİ HİPNOZ EDİYORLAR"

Elif İmamlı olayla ilgili olarak "Gözümüzü boyadılar ve bizi dolandırdılar.Bir değil, iki değil üç kere dolandırıldık. Hayali bir mülk, hiç görmedik ve kullanmadık. Hiçbir şey anlamıyorsun, seni hipnoz ediyorlar" diye konuştu.

Sinan İmamlı ise "Çektiğim kredilerle 140 bin TL dolandırıldım. Sene de 10 gün tatil yapacaksınız dediler, biz de tamam dedik. Birinci tuzaktan kurtulayım derken ikinci tuzağa düştüm. Biz burada sefillik çekiyoruz, onlar orada lüks içinde yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

ÇETEYE OPERASYON

Show Haber'in haberine göre polis milyonlarca liralık vurgun yapan, yüzlerce kişiyi dolandıran çeteye iki gün önce operasyon düzenledi. 19 lüks otomobil, 24 ev ve arsaya el konuldu. 38 yaşındaki çete liderinin 13 milyon TL'lik spor otomobili de emniyetin otoparkına çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 şüpheli adliyeye sevk edildi.





