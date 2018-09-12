DHA YURT BÜLTENİ 10

Karakoçan Ana Okulu müdür yardımcılığı görevini yapan öğretmen Neslihan Topçu, Okulunu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına hazırlanması kapsamında, okulun çevresindeki çitleri boyama görevini gönüllü olarak yapıyor. Pazartesi açılacak olan okulun hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen öğretmen Topçu, "Ana okulumuzu biraz renklendirelim, tazeleyelim dedim. Bu işin bayanı erkeği olmaz. İdari işlere ara verdim. Sonra baktım eldivenle, bluzla olmuyor. Giydim şalvarı, taktım yazmayı başladım boyamaya, rengarenk oldu, okul balkonumuz ve çitlerimiz. Bekleyecek zaman yok, Anaokulumuz hazır öğrencilerinin bekliyor"diye konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan makam aracında değişikliğe gitti. Kamuda araçların sınıflarının düşürülmesi ve araç sayılarının azaltılması kararı alınmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makam aracı olarak kullandığı kiralanan lüks BMW yerine, kiralanan 2017 model Fiat Egea model aracı kullanmaya başladı. Başkan Doğan, makam aracı için Türkiye'de üretilen otomobili tercih etti. İzmit'te bir etkinliğe katılmak için yeni makam aracıyla gelen Başkan Doğan, araç değişikliği ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Görüntü Dökümü -Başkanın Fiat Egea otomobilden inişi -Önceki makam aracı BMW ile görüntüsü -Başkanın etkinlikte konuşma detayları HABER: Ergün AYAZ/KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT-DHA

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CHP'li Öztunç: Yerel seçim stratejisi cuma günü belirlenecek

CHP Pati Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, cuma günü yapılacak parti meclisi toplantısında partisinin yerel seçim stratejisinin belirleneceğini söyledi. CHP Milletvekili Ali Öztunç, Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Ertan Kılıç ile Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kahramanmaraş'ta parti binasında basın toplantısı düzenledi. 2 gündür kentte olduklarını belirten milletvekilleri, dolardaki yükseliş ve Türkiye ekonomisiyle ilgili CHP olarak hazırladıkları çözüm önerilerini sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştıklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan milletvekillerinden Ali Öztunç, 9 Eylül'de yapılan il başkanları toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İYİ Parti var, HDP var, SP var. Bir araya gelinebilir, tek aday çıkarılabilir" şeklinde bir beyanda bulunduğuna daire haberlerin olduğu hatırlatılarak, ittifak konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta yerel seçim stratejilerine ilişkin ilk toplantımızı yaptık. MYK da yapıldı. Cuma günü de yerel seçim stratejimiz belli olacak parti meclisimizde. Biz Ak Parti gibi değiliz, bizde demokrasi var, bizim partimizde yetkili kurullar çalışırlar. Yani parti meclisi laf ola beri gele diye değildir. Parti meclisinde konuşulur, tartışılır, oylanır, ona göre karar alınır ve bunu bu Cuma günü sağlayacağız. İttifak konusunda şu anda bir şey söylemem doğru olmaz, partimizin yönetimi var, parti meclisimiz var. Orada konuşulup tartışılır, ona göre bir karar alınır."