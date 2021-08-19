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Dikkat çeken uyarı: Doğal afetlerle yaşamak durumundayız

19.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, "Küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmezse doğal afetlerle yaşamak durumundayız. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım" diye konuştu.

Dikkat çeken uyarı: Doğal afetlerle yaşamak durumundayız

Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketini değerlendiren Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elipek, küresel iklim değişikliğinin yansıttığı en önemli etkenlerden birinin sel ve su taşkınları olduğunu söyledi. Küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmezse aşırı yağışlarla ve sel baskınlarıyla yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Elipek, “Doğal afetin önüne geçemezseniz ama buna karşı tedbir alabilirsiniz. Bu tedbirler de doğaya karşı daha saygılı olma bilincinde olarak yaşamaktır” dedi.

"BUHARLAŞMA AŞIRI YAĞIŞLARI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Küresel iklim değişikliğinin her şeyde aşırılık anlamına geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Belgin Elipek, iklim değişikliğinin yağmurların ve kuraklığın da aşırı olacağı anlamına geldiğini ifade etti. Özellikle kurak dönemlerde yeryüzünden atmosfere su buharlaşmasının çok daha fazla miktarda gerçekleştiğinin altını çizen Elipek, buharlaşmanın da aşırı yağışları beraberinde getirdiğini söyledi. Dere kenarlarına yapılan betonlaşma sebebiyle suyun emiliminin engellendiğine dikkati çeken Elipek, emilim engellenince buharlaşmanın da hızlıca gerçekleştiğini ifade etti.

"SAHİL ŞERİTLERİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT"

Küresel iklim değişikliği sebebiyle buzulların ısınarak erimeye başladığını ve deniz seviyelerinin yükseldiğini açıklayan Prof. Dr. Elipek, “Deniz seviyesi 1 birim yükselirse, onun 100 katı kadar bir uzunluktaki artışı sahillerde gerçekleşiyor. Deniz seviyelerindeki artış daha da yükselirse birçok sahil şeridinin su altında kalması muhtemeldir. Küresel iklim değişikliğine sebep olacak faaliyetlerimizi ortadan kaldırmazsak bunlarla yaşamak durumundayız. Bunun için de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor” dedi.

(İHA)

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yangın sel küresel ısınma
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