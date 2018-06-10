Dikkat Eksikliği Belirtileri

Dikkat eksikliği günümüzde her yaş grubunu etkileyen sorunlardan biridir. Hiperaktivite ile birlikte görülebileceği gibi tek başına da ortaya çıkabilir. Yaygın kanının aksine dikkat eksikliği sorunu olan kişilerin mutlaka çok hareketli olması beklenmez. Çevre etkenlerin dikkat çekici özelliklerinin artmasıyla birlikte dikkat eksikliği bozukluğu sorunu yaşayanların da sayısında artış gözlemlenmeye başlanmıştır. Özellikle teknolojik aletlerin yoğun olarak kullanılması dikkat eksikliğini tetikler. DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? Dikkat eksikliği belirli bir konu üzerinde yeteri kadar odaklanamamaktır. Çocukluk çağlarında daha sık görülür. Çocukların dikkat süresi daha kısa olduğundan, bu normal bir durum olarak kabul edilir. Ancak belirli bir ölçünün üzerindeki dikkat eksikliği durumunun ise gözden geçirilmesi gerekir. Yetişkinlerde dikkat eksikliği ise günlük yaşamın sıkıntılarından kaynaklanan zihinsel yorgunluğa bağlı olarak gelişebilir. DİKKAT EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ? Dikkat eksikliğinin nedenleri kişilere göre farklılık gösterebilir. Kimilerinde doğuştan gelir ve genetik aktarımla geçebilir. Kimilerinde ise yaşanan yıpratıcı olaylar nedeniyle ortaya çıkabilir.

1. Duyu organlarındaki bozukluklar

İşitme, görme ve duyma gibi duyulardaki eksiklikler dikkat eksikliği sorununa yol açabilir. Beynin gerekli sinyalleri alıp organize olabilmesi için bütün sinyallerin beyne ulaşması gerekir. Duyu organlarında yaşanan sıkıntılar fiziksel olabileceği gibi sağlıksız beslenme ve uyku sorunları nedeniyle de ortaya çıkabilir. 2. Genetik nedenler

Anne ve babasında dikkat eksikliği olan çocuklarda dikkat eksikliği görülme olasılığı diğer çocuklara göre daha fazladır. Hala araştırmaları devam eden bu durumun nedeninin beyindeki bazı kimyasallara bağlı olduğu düşünülür. Bu kişilerin beyin çalışma sistemleri diğer insanlara göre daha farklıdır. 3. Dikkat dağıtıcı etkenlerin fazla olması

Dikkat eksikliği oluşturan nedenlerden biri de çevredeki uyaranların fazla olmasıdır. Renkler, oyuncaklar, dışarıdan gelen sesler gibi öğeler dikkat eksikliğini tetikleyebilir. Bu durumu yaşayan kişilere yapılan önerilerden biri yaşadıkları mekanı mümkün olduğu kadar sade tutmalarıdır.

4. Stres

Yetişkinlerin yaşadığı dikkat eksikliği sıkıntısının ardında strese bağlı nedenler yatabilir. Ekonomik nedenler, ailevi problemler, hastalıklar, iş sıkıntıları gibi durumlar altında zihin konsantre olma konusunda sorun yaşayabilir. Stres zihni olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. 5. Aile sıkıntıları

Çocukların dikkat eksikliği yaşamasının en önemli nedenlerinden biri de aile içinde yaşanan sorunlardır. Anne babanın ayrılması, kayıp yaşanması, aile içi kavgalar ve ilgisizlik çocukların psikolojisini olumsuz etkiler. Bu tür sıkıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte çocuklarda dikkat eksikliği görülmeye başlanabilir. DİKKAT EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ? Dikkat eksikliği belirtileri ortaya çıktıktan sonra psikolog ve psikiyatristten oluşan bir ekip dikkat eksikliği testi isteyebilir. Öncelikle kişinin günlük yaşamı hakkında bilgi edinilir ve ardından dikkati ölçmek için kullanılan testler yapılır. Eşleştirme, birleştirme gibi konsantre olma temeline dayanan soruların olduğu bu testlere kişinin verdiği cevaplar ve dikkat süresi, dikkat eksikliği olup olmadığı konusunda önemli ip uçları verir.

1. Konsantre olma ve odaklanma sorunu

Dikkat eksikliği nasıl anlaşılır sorusunun ilk yanıtı odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşandığının farkına varılmasıdır. Bu kişiler özellikle sevmedikleri işleri yaparken net bir biçimde konsantre sorunu yaşarlar. Çoğu basit de olsa işini tamamlayamaz veya çok zorlanır. Ödevlerini zamanında yapamayan çocuklar, sürekli yanlış yapanlar bu grubun içindedir. Ancak dikkat eksikliği yaşayan kişilerin zevk aldıkları işleri vaktinde ve kusursuz bir biçimde tamamladıkları da görülebilir. 2. Eşya kaybetme

Belirtilerin arasında sıkça eşya kaybetme de vardır. En ufak bir uyaranda dikkatleri dağılan bu kişiler eşyalarını koydukları yerleri hatırlayamaz, bıraktıkları yerden almayı unutabilirler. Kitaplar, anahtarlar, çanta, cüzdan, oyuncaklar gibi eşyaların tamamını kaybetme riski taşırlar. 3. Karşısındakini dinlememe

Bu kişiler onlara anlatılanları dikkatli bir şekilde dinleyemez. Göz kontağı kuramazlar ve konu her ne olursa olsun dinlemekten sıkılırlar. Beden dilleri ile de bunu ortaya koyarlar.

4. Konudan konuya atlama

Dikkat eksikliği sorunu yaşayan insanların karşılarındaki kişiyi dinlememe problemleri olduğu kadar konuşurken sürekli konu değiştirme sorunları da vardır. Bu nedenle herhangi bir olay hakkında net ve akıcı bir anlatım yapamazlar. 5. Organize olma sorunu

Dikkat dağınıklığıyla birlikte gelen konsantre problemi aynı zamanda organize olma sorununa da yol açar. Ödev yaparken, temizlik yaparken veya çalışırken yapacakları işleri birbirleri ile bağlayamazlar ve organizasyon problemi yaşarlar. Aynı şekilde bu kişiler diğerlerine göre daha dağınık olabilirler. 6. Aşırı dürtüler

Dikkat eksikliği ile birlikte gelen durumlardan biri de dürtüleri kontrol edememektir. Bu kişilerin duygu durumları aniden değişir, mutluyken üzgün bir ruh haline girebilirler, üzgünken birden gülmeye başlayabilirler. Dürtüleri onların birçok insana göre daha farklı hareket etmelerine neden olur. DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ? Dikkat eksikliği doğuştan olabileceği gibi tetikleyen nedenlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda dönemsel dikkat eksikliği sorunu yaşanabilir. Dikkat eksikliği nasıl giderilir?