Dikkat! Yarın son gün... 14 Mayıs seçimleri öncesi mutlaka kontrol edin

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimlerine doğru ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri yarın askından indirilecek ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de yarın dolacak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar bir yandan nerede oy kullanacaklarını merak ediyor. YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden nerede oy kullanılacağını görüntülemek mümkün.

Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebilir. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebilir.

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numarasını girmek gerekiyor. Açılan sayfada bilgiler ve haneye kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girip sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklamak gerekiyor.

Sonrasında ana sayfadaki arama kutucuğuna Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazıp sisteme erişilebiliyor. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeler takip edildiğinde sisteme giriş yapılabiliyor. Sisteme erişildikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgiler yer alıyor. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanılacak yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntüleniyor.