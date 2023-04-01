SON DAKİKA | YSK'da kuralar çekildi, 4 liderin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Bir yandan seçim için geri sayım sürerken diğer yandan da seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanırken, adayların oy pusulasındaki yerlerinin ne olacağına merak ediliyordu.

YSK'DA KURA ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekildi. Buna göre oy pusulasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, ATA İttifakı aday Sinanoğan dördüncü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise ikinci sırada yer alacak.

İşte siyasi partilere milletvekili aday adaylığı için yapılan başvuru sayısı...

SEÇİM TAKVİMİNDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?