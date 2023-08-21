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Dinlenme tesisinde ortalık savaş alanına döndü! Ücretsiz yemek isteyen otobüs şoförünün akrabaları da geldi: "Heykelle başını yaraladılar"

21.08.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bir dinlenme tesisinde 'ücretsiz yemek' tartışması kavgaya döndü. Otobüs şoförü A. K. iddiaya göre müşteri getirdiği için lokantada ücretsiz yemek yemek istedi. Teklifi geri çevrilen A. K. kadın çalışanlara küfretti. A. K.'nin akrabalarının da aralarında yer aldığı otobüs yolcuları da gelince tesiste ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre ustalardan biri heykelle başından yaralandı.

Dinlenme tesisinde ortalık savaş alanına döndü! Ücretsiz yemek isteyen otobüs şoförünün akrabaları da geldi: "Heykelle başını yaraladılar"

Dinlenme tesisinde iddiaya göre otobüs şoförünün başlattığı tartışmaya akrabalarıyla yolcular da dahil oldu. 6 kişi hastanelik oldu, 20 kişi gözaltına alındı. İnanılmaz kavga anları anbean görüntülendi.

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"MÜŞTERİ GETİRDİM, ÜCRETSİZ YEMEK İSTİYORUM"

Olay, 16 Ağustos günü öğle saatlerinde Bozkurt ilçesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Aydın-Adıyaman seferini yapan özel bir firmaya bağlı yolcu otobüsü, dinlenme tesisinde mola verdi. İddiaya göre; otobüs şoförü A.K., mola verdiği tesisin lokantasına girip, müşteri getirdiğini, bu nedenle yemeği ücretsiz yemek istediğini söyledi. İş yeri çalışanları tarafından bu teklifi reddedilen A.K., kadın çalışanlara küfür ve hakaret etti.

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AKRABALARI DA GELDİ

Olayı gören diğer çalışanlar ise duruma müdahale edip, A.K.'yi tesisten çıkardı. Bu sırada aralarında A.K.'nin akrabalarının da olduğu otobüs yolcuları tesisin lokantasına gitti. Çalışanlarla, otobüs yolcuları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iş yeri çalışanlarından 6'sı çeşitli yerlerinden yaralandı.

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6 KİŞİ HASTANELİK OLDU, 20 YOLCU GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otobüsteki 20 yolcu gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 6 çalışan olayın ardından hastaneye giderek, darp raporu alıp, kendilerine saldırdıklarını ileri sürdükleri kişiler hakkında polise şikayetçi oldu. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

"TESİSTEKİ BİR HEYKELLE USTAMIZIN BAŞINI YARALADILAR"

Tartışmanın para ödemeden yemek yemek isteyen şoförün bu talebinin geri çevrilmesi nedeniyle başladığını söyleyen tesis sahibi Birol Konak şöyle konuştu:
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"Mola için tesisimizde duran şoförün ücretsiz yemek yeme teklifi çalışanlarımız tarafından kabul edilmeyince küfür ve hakaret etmeye başlıyor. Bunun üzerine diğer çalışanlar şoförü dışarı çıkarıyor. Ardından toplu olarak geliyorlar ve arkadaşlarımıza 'Sizi buraya gömeriz, kimse de çıkaramaz' deyip, küfredip, saldırıyorlar. Olayda, tesisteki bir heykelle ustamızın başını yaraladılar. Oğlumun da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı. Eğer parasının olmadığını söyleseydi, ikram ederdik ama zorla ve tehditle bedava yemek istedi. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil. Kolluk kuvvetleri gereğini yaptı, teşekkür ediyoruz. Bu kişilerden şikayetçi olduk. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı."

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Şoför kavga dinlenme tesisi

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