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  4. Diplomasını almaya 'bozkurt' işareti yaparak çıktı: ''Merih Demiral'e destek için''

Diplomasını almaya 'bozkurt' işareti yaparak çıktı: ''Merih Demiral'e destek için''

08.07.2024 13:33
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08.07.2024 13:33
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Merih Demiral'in 'bozkurt' işareti yapmasıyla 2 maç men cezası verilmesi, tüm Türkiye'de yankı buldu. Ülkenin dört bir tarafından bu karara tepki yağarken, Demiral'e bir destek de Kafkas Üniversitesi öğrencisinden geldi. Ayşen Arda İşçi diplomasını almaya sahneye çıkarken 'bozkurt' işareti yaparak, Demiral'i destelediğini ifade etti.

2020 yılında, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptıran 69 yaşındaki Ayşen Arda İşçi, bu yıl bölümünden mezun oldu. Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan, 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği üniversite sınavına girmişti. Bu yıl da bölümünden mezun olan İşçi, mezuniyet heyecanını Meril Demiral gibi 'bozkurt' işareti yaparak ifade etti.

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''DEMİRAL'E DESTEK OLMAK İÇİN 'BOZKURT' İŞARETİ YAPARAK ÇIKTIM''

Bölümde düzenlenen diploma töreninde genç arkadaşlarıyla göbek atarak eğlenen İşçi, ismi anons edilip diplomasını almak için sahneye çıkarken, son günlerde oldukça konuşulan 'bozkurt' işaretini yaptı.

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Törende 'bozkurt' işareti yaparak sahneye çıkmasıyla İşçi, katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. İşçi, "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral Almanya'da gerçekleştirilen, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti ile kutlamıştı. Bunun üzerine UEFA milli futbolcu hakkında soruşturma açmış ve 2 maçtan men etmişti. Bu karara tepki ve Merih Demiral'e destek için ben de diplomamı almaya 'bozkurt' işareti yaparak çıktım" dedi.

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'ÖRNEK ALINACAK BİRİSİ'

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ikinci sınıf öğrencisi Aybüke Ateş de Ayşen teyzeyi tebrik ederek çiçek takdim etti ve kendisinin örnek alınacak birisi olduğunu söyledi. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt mezuniyet
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