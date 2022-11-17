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Diplomatik krize yol açtı! Yunan Bakan uçaktan inmeyip geri döndü

17.11.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya ile Yunanistan arasında diplomatik kriz çıktı. Resmi ziyaret kapsamında Libya’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın başkent Trablus'ta uçaktan inmeyi reddedip hiçbir açıklama yapmadan geri gittiği bildirildi. Yunan basını ise Dendias’ın Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş’un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi’ye geçtiğini aktardı.

Diplomatik krize yol açtı! Yunan Bakan uçaktan inmeyip geri döndü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın başkent Trablus'ta uçaktan inmeyi reddedip hiçbir açıklama yapmadan geri gittiği bildirildi. Diplomatik krize yol açan olayla ilgili Yunan basını Dendias’ın Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş’un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi’ye geçtiğini aktardı. Dendias'ın görüşmek istemediği Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.

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UÇAKTAN İNMEYİ REDDEDİP GERİ DÖNDÜ

Libya'da Atina ve Trablus hükümetleri arasında diplomatik kriz yaşandı. Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek üzere Trablus Uluslararası Havalimanına gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libyalı mevkidaşı Necla Manguş’un havaalanında kendisini beklemesine rağmen uçaktan inmeyi reddettiği ifade edildi. Açıklamada, “Yunan Dışişleri Bakanı’nın son günlerde Libya devletinin çıkarlarına yönelik benimsediği akıl dışı politikalara ve pozisyonlara rağmen Libya Dışişleri Bakanlığı, kendisine 17 Kasım 2022 tarihinde Trablus'u ziyaret izni verdi. Diplomatik usule göre Libya Dışişleri Bakanı kendisini bekliyordu. Ancak Yunan Bakan sürpriz bir şekilde uçaktan inmeyi reddetti ve hiçbir açıklama yapmadan geri döndü” ifadeleri kullanıldı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre Dendias'ın uçağı daha sonra Libya'nın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi'ye geçti. Dendias’ın burada Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği belirtildi.

YUNAN BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Yunan basını ise Dendias’ın Trablus'ta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetinin üyeleriyle bir araya gelmeme şartıyla, sadece Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmek istediğini, Trablus hükümetinin Dışişleri Bakanı Manguş’un kendisini beklediğini öğrenince Menfi ile görüşmesini iptal edip Bingazi’ye geçtiğini aktardı.

TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA İMZA ATMIŞTI

Dendias’ın görüşmek istemediği Libya Dışişleri Bakanı Manguş, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırasına imza atmıştı.

Atina yönetimi, Trablus hükümetinin görev süresinin sona erdiğini ve ülkenin geleceği için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmaları imzalayamayacağını iddia ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Libya Yunanistan Nikos Dendias

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