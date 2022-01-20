Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HERZOG'UN TÜRKİYE ZİYARETİ

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor. (AA)

