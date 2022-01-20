HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

20.01.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklar tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" cevabını verdiği paylaşılmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HERZOG'UN TÜRKİYE ZİYARETİ

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

thumbs_b_c_cdebd6aef8637e80e839dd2eeddfe261

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Türkiye karla savaşıyor! Doğal gaz kullanımında rekor kırıldıTürkiye karla savaşıyor! Doğal gaz kullanımında rekor kırıldı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

Görevden alınan öğretmenin yeni görevi belli oldu

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı! Hemşire hayatını kaybetti

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Öğretmen çiftten 8 öğrenciye 2 yıl işkence ve cinsel istismar

Faiz kararına dolar ve altının ilk tepkisi

Faiz kararına dolar ve altının ilk tepkisi

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.