HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Gazze' diplomasisi! Filistinli ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Gazze' diplomasisi! Filistinli ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüştü

07.04.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ayrı ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırısı ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Gazze'ye ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Gazze' diplomasisi! Filistinli ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Malki ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

ff

Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

ÇAVUŞOĞLU, İSRAİLLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadıklarını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

ge

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise İsrailli Bakan Cohen'in, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, “İsrail'in gerilimi ve şiddeti önlemek için birçok çaba sarf ettiğini ve bu çabaları sürdüreceğini” söylediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cohen, Türk meslektaşına son günlerde tırmanan olayların arkasında şiddetin sorumluluğunu taşıyan terör örgütü Hamas'ın olduğunu söyledi ve meslektaşından Hamas liderlerine, Lübnan ve Gazze üzerinden İsrail vatandaşlarına yöneltilen terörizm ve saldırıların bedelini örgütün üstleneceğine dair net bir mesaj iletmesini istedi. Cohen, İsrail'in, Hamas'ın terör ve şiddeti devam ettirmesine sert bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti."

Açıklamada ayrıca, Cohen’in, Orta Doğu ve dünyadaki meslektaşları ile görüşmelerinde, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki statükoya bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi. (AA)

İlginizi Çekebilir

SON DAKİKA | Bakan Akar: İsrail, bölgedeki kaosu artırmaktan başka işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır

SON DAKİKA | Bakan Akar: İsrail, bölgedeki kaosu artırmaktan başka işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır

 Sabah namazına gidenlere saldırdılar

Sabah namazına gidenlere saldırdılar

 İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladı!

İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklarBakan Kurum duyurdu: Tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar
4 öğretmen feci şekilde can verdi4 öğretmen feci şekilde can verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Mevlüt Çavuşoğlu Gazze

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Bodrum'da 2 lahmacun 2 ayran fiyatı dudak uçuklattı!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Rusya, 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrov'dan dikkat çeken yanıt

Korkunç olay! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladı

Korkunç olay! 'Seni aldatmadım' dedi, kayalıklardan atladı

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

İlginizi Çekebilir

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.